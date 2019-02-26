 Британским парламентариям предложат проголосовать за отсрочку ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2019

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Европа

Британским парламентариям предложат проголосовать за отсрочку "Брекзита"

Тереза Мэй выступила в Палате общин и предложила законодателям несколько сценариев для принятия решений по "Брекзиту" до 14 марта.

Тереза Мэй в Палате общин

Тереза Мэй в Палате общин

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила законодателям возможность через две недели проголосовать за отсрочку "Брекзита", если соглашение с Евросоюзом о выходе Соединенного королевства из его состава в очередной раз провалится в парламенте.Соответствующее заявление глава правительства сделала во вторник, 26 февраля, выступая в Палате общин.

По словам Мэй, до 12 марта законодатели должны провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если они снова провалят его, то 13 марта смогут вынести решение о том, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет.

"Короткая, временная" отсрочка

Контекст

В Евросоюзе готовы отложить "Брекзит" на два года, если Лондон обратится с соответствующей просьбой. Как сообщает The Guardian, перенос "Брекзита" может обойти проблему "бэкстопа". (25.02.2019)

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

Если парламентарии выскажутся против "жесткого" "Брекзита", 14 марта они смогут проголосовать о "короткой, временной" отсрочке действия статьи 50 Лиссабонского договора. Она регулирует порядок выхода из европейского сообщества и предполагает, что страна-член ЕС может покинуть союз "в соответствии с требованиями своей конституции".

The Guardian: "Брекзит" могут отложить на два года

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что в Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отложить выход Великобритании из Евросоюза на два года. В настоящий момент предполагается, что "Брекзит" состоится 29 марта этого года.

Представители дипломатии ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за перенос "Брекзита", если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять. Кроме того, перенос "Брекзита" поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае британская провинция Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и членом ЕС - Ирландией.

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    Автор: Андрей Гурков


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