 Британский парламент 29 января проголосует по новому плану ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2019

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Европа

Британский парламент 29 января проголосует по новому плану "Брекзита"

Голосование по плану "Б" запланировано на 29 января. Премьер-министр Тереза Мэй озвучит новые предложения о порядке "Брекзита" в начале предстоящей недели.

Тереза Мэй в британском парламенте

Тереза Мэй в британском парламенте

После того, как британский парламент подавляющим большинством отверг согласованный с ЕС договор об условиях "Брекзита", правительство в Лондоне в четверг, 17 января, призвало парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Что именно будет представлять собой план "Б", пока абсолютно неясно, однако британское правительство сообщило, что премьер-министр Тереза Мэй представит детали в понедельник, 21 января.

Мэй, после получения вотума доверия в парламенте вечером 16 января, выразила готовность вступить в переговоры с ЕС о корректировке договора об условиях "Брекзита". Брюссель, однако, категорически отверг эту инициативу. Тереза Мэй также встретилась с лидерами различных партий, чтобы прозондировать возможности компромисса.

Контекст

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Голосование по "Брекзиту" провалилось, "застряв" в британском парламенте. Европейские политики в недоумении - чего теперь ждать от Великобритании? Карикатура Сергея Елкина. (16.01.2019)

Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин отказывается от переговоров с Мэй до тех пор, пока она не исключит возможность неупорядоченного выхода Британии из состава ЕС. Тереза Мэй в четверг отвергла это требование Корбина, заявив, что не может исключить вероятность жесткого "Брекзита".

Опрос: 12-процентный перевес противников "Брекзита"

Между тем согласно опросу, проведенному международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных YouGov, значительное большинство британцев проголосовало бы за сохранение своей страны в составе ЕС, если бы получило возможность принять участие в повторном референдуме.

Как свидетельствуют результаты опроса, за дальнейшее пребывание Британии в составе ЕС сейчас готовы проголосовать 56 процентов граждан, в то время как против - 44 процента. Перевес в 12 процентов - самый высокий до сих пор показатель, отмечает YouGov.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше? (16.01.2019)

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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