 Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов 12 декабря | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2019

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Европа

Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов 12 декабря

Досрочные выборы британского парламента состоятся 12 декабря 2019 года. Эту инициативу премьера Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов Палаты общин.

Выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в британском парламенте

Выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в британском парламенте

Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. На прошедшем во вторник, 29 октября, голосовании эту инициативу поддержали 438 депутатов, еще двадцать парламентариев высказались против нее. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется с помощью досрочных парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, согласованного им ранее с Брюсселем.

На данный момент партия консерваторов, лидером которой является Борис Джонсон, не имеет большинства в британском парламенте. Это стало одной из причин, по которой инициатива Джонсона о проведении новых выборов не получила накануне необходимую для ее принятия поддержку двух третей депутатов парламента. Благодаря новому закону о выборах, проведенному через нижнюю палату британского парламента в ускоренном темпе во вторник, Джонсону удалось, однако, обойти это условие на состоявшемся в тот же день новом голосовании о проведении досрочных парламентских выборов.

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Гибкая отсрочка "Брекзита"

Перед голосованием Джонсон заявил, что досрочные выборы парламента являются "единственным способом для страны продвинуться вперед". Незадолго до этого британский премьер вернул во фракцию тори в парламенте 10 из 21 депутата, которых он месяцем ранее исключил из партии за то, что они проголосовали вместе с оппозицией за вынесение на голосование законопроекта, требующего новой отсрочки "Брекзита".

В понедельник, 28 октября, Евросоюз согласился на гибкую отсрочку "Брекзита" до 31 января 2020 года. Ожидается, что это решение будет оформлено в рамках письменной процедуры. Согласно условиям гибкой отсрочки, Великобритания сможет покинуть ЕС и до 31 января 2020 года, если договор о "Брекзите" удастся ратифицировать быстрее.

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