Британский парламент положил конец свободной трудовой иммиграции из ЕС

Спустя три месяца после "Брекзита" Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект, направленный на прекращение свободного передвижения европейской рабочей силы. Документ вечером в понедельник, 18 марта, поддержал 351 депутат, 252 проголосовали против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. По словам министра внутренних дел Прити Пател, новая иммиграционная система будет "более надежной, справедливой и простой". Кроме того, она сыграет "существенную роль" в оздоровлении британской экономики от последствий пандемии коронавируса, заявила британский министр.

Выдача британских трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая еще в феврале была представлена правительством Бориса Джонсона. Она предоставляет преимущество работникам, обладающим "особенной квалификацией". В частности, больше всего баллов получат те, кто уже имеет предложение о трудоустройстве в Великобритании, а также обладатели нужных в этой стране профессий или ученых степеней по научно-техническим специальностям.

Переговоры о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя зашли в тупик

Между тем переговоры Великобритании и ЕС о взаимоотношениях после "Брекзита" зашли в тупик. 15 мая по окончании третьего раунда переговоров представители обеих сторон выступили с обоюдными упреками в отсутствии подвижек по центральному вопросу о конкуренции в торговых отношениях. Главный переговорщик ЕС по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил об отсутствии стремления Лондона завершить диалог, а также о поиске британцами выгоды от доступа к единому рынку ЕС без сопутствующих обязательств.

Представитель британского правительства Дэвид Фрост видит главное препятствие в переговорах в настойчивом требовании ЕС включить набор "новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых "правил игры", которые привяжут Великобританию к законам и стандартам Евросоюза.

Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". До конца текущего года продолжается переходный период, во время которого Великобритания сохраняет доступ к внутреннему рынку ЕС и остается в таможенном союзе. Членство Великобритании в Евросоюзе продолжалось 47 лет.

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2020: "Брекзит" длиною в год Противники Евросоюза добились своего С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

2020: "Брекзит" длиною в год Британцы покинули структуры ЕС Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

2020: "Брекзит" длиною в год Общий рынок на 11 месяцев Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

2020: "Брекзит" длиною в год Нужен договор о торговле и рыболовстве До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

2020: "Брекзит" длиною в год Брюссель выдвинул четкие условия Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

2020: "Брекзит" длиною в год Трамп предлагает договор с США "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

2020: "Брекзит" длиною в год Введение пошлин вызовет рост цен От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

2020: "Брекзит" длиною в год Северная Ирландия: проблема границы Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

2020: "Брекзит" длиною в год Шотландия хочет в ЕС "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

2020: "Брекзит" длиною в год Великобритания останется союзником Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей. Автор: Андрей Гурков

