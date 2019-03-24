Британский парламент отправляется на принудительные каникулы

Британский парламент уже в понедельник, 9 сентября, должен временно приостановить свою работу, сообщил в тот же день представитель британского правительства. Следующая сессия намечена только на 14 октября. Это стало возможным после того, как королева Великобритании Елизавета II в конце августа одобрила просьбу правительства о приостановке работы парламента. Этот шаг, как считают эксперты, был направлен на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого "Брекзита".

Между тем также 9 сентября правительство Великобритании вновь, как и на прошлой неделе, будет ходатайствовать перед парламентом о проведении внеочередных парламентских выборов. Наблюдатели считают, что парламент вновь отклонит эту инициативу - для принятия такого решения необходимо большинство в две трети голосов. Если это решение все же будет поддержано, новые выборы будут назначены на 15 сентября.

Верхняя палата британского парламента 6 сентября приняла законопроект, призванный не допустить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза 31 октября без соглашения с Брюсселем. В частности, он предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, оно имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из Евросоюза без сделки, а значит жесткий "Брекзит" будет возможен лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

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