 Британский парламент окончательно одобрил ″Брекзит″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2020

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Европа

Британский парламент окончательно одобрил "Брекзит"

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Теперь документ может быть уже 23 января подписан королевой Елизаветой II.

Заседание Палаты лордов британского парламента

Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - открыла путь к "Брекзиту". В среду, 22 января, парламентарии ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать "Брекзит", и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Лорды преодолели патовую ситуацию

Контекст

Правительство Бориса Джонсона намерено довести вопрос "Брекзита" до конца, не принимая в расчет все последствия этого абсурдного решения, пишет обозреватель немецкой газеты FAZ. (20.12.2019)

После уверенной победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании вероятность того, что страна покинет ЕС, велика как никогда. DW об основных последствиях "Брекзита". (13.12.2019)

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после "Брекзита" они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о "Брекзите" должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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