Бристольский фунт: был ли смысл вводить региональную валюту?

Уже семь лет в британском Бристоле ходит параллельная валюта - местный бристольский фунт. Эффект его введения неоднозначный.
Город Бристоль, что на юго-западе Англии, хорошо известен как важный экономический и культурный центр Великобритании. Кроме того, именно Бристоль считается родиной всемирно известного уличного художника Бэнкси. А не так давно город попал в заголовки мировой прессы и как обладающий местной (региональной) валютой - бристольским фунтом. Его ввели еще в сентябре 2012 года. В настоящее время бристольский фунт (его официальное сокращение - знак фунта и заглавная латинская буква "B"), который используется как для наличных, так и безналичных расчетах, стал довольно успешной альтернативой официальной валюте Великобритании - фунту стерлингов.
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Как указывается на официальном сайте денежного регулятора, бристольский фунт введен для того, чтобы построить "более устойчивую, последовательную и разностороннюю местную экономику", а также поддержать создание рабочих мест в регионе, "стимулируя людей совершать покупки именно здесь", то есть в Бристоле.
"Бристольский фунт - это больше, чем деньги. Это способ организовать сообщество, в котором существует понимание ценности вещей, а не только их цены", - утверждается также на главной странице сайта. Звучит убедительно. Но каковы реальные достижения £B?
С момента введения бристольских фунтов 2012 году в этой валютепо наличному и безналичному расчетам было проведено транзакций на 5,79 миллиона евро. Много это или мало? В 2017 году в городе проживало чуть более 459 тысяч человек. Если учесть, что население города, скорее всего, осталось примерно таким же, получается, что ежегодно в городе тратится около 827 тысяч бристольских фунтов. Делим на количество жителей - не получаем и двух £B на человека в год. Конечно, кто-то не тратит ни шиллинга, а кто-то, особенно предприятия, оперируют крупными суммами. Но даже в масштабах такого города, как Бристоль, это весьма незначительные цифры.
Параллельные валюты в других городах и странах
Свои валюты есть и в ряде других мест, например, в британских городах Тотнесе и Льюисе (а также в некоторых населенных пунктах США и Греции). Есть свои фунты и на Нормандских островах - Гернси и Джерси, а также в Шотландии. Но в последних трех случаях речь идет скорее о дани традициям: гернсийские, джерсийские и шотландские банкноты принимаются везде, и их курс строго привязан к фунту стерлингов в соотношении один к одному.
В своей работе, написанной в 1984 году, "Роль местной валюты в региональном экономическом развитии" Роберт Суон, основатель американского Центра Шумахера (Schumacher Center for a New Economics), написал, что, как только регионы начнут "выпускать собственные валюты, мы сделаем большой шаг к региональной самостоятельности, большей безопасности, полной занятости и устойчивой экономике".
Но есть и другие мнения, более актуальные. В частности, экономист, доцент бристольского университета Джо Мичелл считает, что для того, чтобы местные валюты оказали существенное влияние, они должны каким-то образом изменить поведение людей. "Для меня не очевидно, что это (опыт Бристоля. - Ред.) - тот самый случай. Я предполагаю, что люди, которые делают покупки "на месте", используя бристольские фунты, стали бы делать то же самое и без бристольского фунта", - сказал Мичелл в беседе с корреспондентом DW. Тем не менее, число предприятий, желающих вести расчеты в бристольских фунтах, продолжает расти.
Другие эксперты, с которыми поговорили корреспонденты DW, полагают, что валюты, подобные бристольскому фунту, скорее можно называть "ваучерами" на приобретение товаров в том или ином регионе с целью стимуляции местной экономики. О каком-либо реальном существовании региональной "валюты" говорить не приходится.
Что о бристольском фунте думают местные жители
Жители Бристоля, использующие местные фунты, рассказали корреспонденту DW, что рассчитываются ими довольно часто. "Если вам небезразлична экономика своего города, надо, чтобы деньги в нем и оставались. Для меня смысл бристольского фунта состоит в поддержке местного независимого предпринимательства", - говорит один из покупателей. "Я всегда покупаю только местные товары. В результате деньги, заработанные в городе, в городе и остаются", - говорит Лаура, еще одна покупательница.
Одно из таких независимых предприятий - Werburgh City Farm, расположенное в одном из богемных районов Бристоля. Местные жители с семидесятых годов выращивают здесь органические овощи на небольших земельных участках. Часть урожая поступает в местные кафе, часть покупают другие местные предприятия за наличные бристольские фунты.
Сара Флинт, представительница одной из местных ферм, преисполнена энтузиазма. "Эта модель (местные деньги. - Ред.) становится все более популярной. Свои фунты побуждают людей тратить заработанное здесь, где они живут", - сказала она корреспонденту DW. "Ведь так важно развивать идею местного сообщества", - добавила Флинт.
"Без определенного системного вмешательства в отдельные секторы экономики невозможно добиться, чтобы приоритет был у местных продуктов питания и других товаров, чтобы их не везли, расходуя ценные ресурсы, со всего мира. В этом и заключалась одна из целей введения бристольского фунта", - говорит Кьяран Манди, один из создателей £B.
Подобный энтузиазм, однако, разделяют не все. "Я думала об этом (использовании местных фунтов. - Ред.), но мне недосуг, руки не доходят", - говорит корреспонденту DW жительница Бристоля Шарлотта. Ее подруга Фатима считает, что бристольские фунты не получили более широкого распространения из-за того, что приходится думать, "где их достать".
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