 ″Брекзит″ больно ударит по финансовому сектору Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

"Брекзит" больно ударит по финансовому сектору Великобритании

Финансовая отрасль Великобритании сильнее пострадает от "Брекзита", чем считалось до сих пор, считают эксперты мозгового центра New Financial. Более 275 финансовых фирм выводят из страны активы на 1,2 трлн долларов.

Финансовый центр Лондона

Финансовый центр Лондона

Выход Великобритании из Евросоюза сильнее сказывается на британском финансовом секторе, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли сотрудники мозгового центра New Financial, авторы представленного в понедельник, 11 марта, исследования. По словам главы этой организации Уильяма Райта, Лондон как финансовая площадка оказался неожиданно сильно затронут предстоящим "Брекзитом", причем ситуация будет еще более обостряться.

Контекст

После того, как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

"Это уменьшит влияние Великобритании на европейский финансовый и банковский сектор, налоговые поступления от отрасли экономики снизятся, экспорт финансовых услуг в Евросоюз сократится", - указал Райт.

Согласно исследованию, более 275 финансовых компаний выводят из Великобритании активы на общую сумму 1,2 триллиона долларов. 5000 работников переезжают или будут трудоустроены на новом месте, причем эта цифра будет еще больше расти в ближайшие годы. Расходы на переезды эксперты оценили в 3-4 миллиарда долларов.

Наиболее привлекательной целью считается Дублин - как подсчитали авторы исследования, сюда из Великобритании уедут порядка 100 компаний финансового сектора, прежде всего управляющие имуществом. За столицей Ирландии следуют Люксембург (60), Париж (41), Франкфурт-на-Майне (40) и Амстердам (32). Во Франкфурт направляются в первую очередь банки, а в Амстердам - торговые площадки и торговые дома.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 26:13

Школа выживания: Как препперы Великобритании готовятся к "Брекзиту" - "Европа в фокусе"

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Школа выживания: Как препперы Великобритании готовятся к "Брекзиту" - "Европа в фокусе"  

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

Также по теме

Deutschland Börse Frankfurt am Main

Немецкий бизнес предупредил о негативных последствиях ситуации с "Брекзитом" 16.01.2019

При жестком "Брекзите" под угрозой окажутся рабочие места как в Великобритании, так и в ЕС, предупреждают промышленные объединения ФРГ. Лондону грозит рецессия, которая отразится и на других.

UK Großbritannien l Brexit l Theresa May in Brüssel

Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после "Брекзита" 01.11.2018

Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания Брюсселя, сообщила The Times со ссылкой на правительственные источники.

Deutschland Eurozeichen im Bankenviertel in Frankfurt

Франкфурт или Париж? Какой город станет финансовой столицей ЕС после "Брекзита" 06.09.2018

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Трамп намерен получить на строительство стены 8,6 млрд долларов  

SIPRI сообщил о снижении экспорта российского оружия  

Репортаж DW: "Отключать страну от интернета - невыгодно"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно