Брауншвейг

В Германии началось рассмотрение коллективного иска акционеров к VW

Volkswagen AG и Porsche SE обвиняют в том, что они вовремя не сообщили о манипуляциях данными о выхлопах. VW знал о проблеме еще в 2008 году, утверждают адвокаты истцов.