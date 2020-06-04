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Брауншвейг

Крупный город в Северной Германии, на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.

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ARCHIV - 08.05.2007, Portugal, Luz: Das Haus in Luz bei Lagos (Portugal), aus dem Madeleine McCann (Maddie) am 03. Mai 2007 verschwand. Im Fall des vor gut 13 Jahren in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann steht ein 43 Jahre alter Deutscher unter Mordverdacht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nach Angaben des Bundeskriminalamts gegen den Mann, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Er verbüße derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe, teilte das BKA am Mittwochabend in Wiesbaden mit. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В убийстве трехлетней британки в Португалии подозревается гражданин ФРГ 04.06.2020

Прокуратура Брауншвейга сообщила на брифинге о гражданине Германии, подозреваемом в похищении и убийстве британской девочки Мэдди в 2007 году.
Karikatur Karikatur von Münchhausen von Paul Gustave Doré (* 6. Januar 1832 in Straßburg; † 23. Januar 1883 in Paris), französischer Maler und Grafiker, der sich vor allem als Illustrator einen Namen machte.

Как истории ротмистра российской армии барона Мюнхгаузена стали знаменитыми 11.05.2020

300 лет назад родился реальный барон Мюнхгаузен - немецкий дворянин, ротмистр российской армии. Действительно ли он сочинил все те необыкновенные истории, которые ему приписывают?
ARCHIV - 18.09.2019, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein großes VW-Logo steht auf dem Verwaltungshochhaus vom Volkswagen Werk. Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer wollen Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) in Vergleichsgespräche einsteigen. Das teilte der VW-Konzern am Donnerstag mit. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" 02.01.2020

Прецедентный групповой иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen рассматривается в суде Брауншвейга. Переговоры с защитниками прав потребителей находятся на ранних этапах.

Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций (01.10.2019) 02.10.2019

В Германии началось рассмотрение коллективного судебного иска против концерна Volkswagen в рамках "дизельгейта". 446 тысяч истцов требуют полной компенсации стоимость автомобилей.
ARCHIV - Ein Volkswagen Touran mit einem vom Abgas-Skandal betroffenen 2.0l TDI Dieselmotor vom Typ EA189. (zu dpa Schadenersatz im VW-Skandal: Verbände kündigen Verbraucherklage an. Verbraucherklage soll Tausenden helfen vom 12.09.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

В Германии начался процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте" 30.09.2019

Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.
ARCHIV - 27.06.2015, Baden-Württemberg, Freiburg: ILLUSTRATION - Eine Frau zählt 500-Euro-Geldscheine. Trotz langjähriger Hochkonjunktur schaffen es die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht, sich aus eigener Kraft von ihrer milliardenschweren Altschuldenlast zu befreien. Vor allem strukturschwache Städte mit hohen Sozialausgaben hätten Sorge, endgültig von der guten wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden, sagte der Vorsitzende des Städtetags NRW, Hamms Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии орудует анонимный благотворитель-рецидивист 05.09.2019

5 сентября - Международный день благотворительности. Мы решили рассказать историю таинственного жителя Брауншвейга, анонимно дарящего нуждающимся крупные суммы денег.
ARCHIV - 27.06.2015, Baden-Württemberg, Freiburg: ILLUSTRATION - Eine Frau zählt 500-Euro-Geldscheine. Trotz langjähriger Hochkonjunktur schaffen es die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht, sich aus eigener Kraft von ihrer milliardenschweren Altschuldenlast zu befreien. Vor allem strukturschwache Städte mit hohen Sozialausgaben hätten Sorge, endgültig von der guten wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden, sagte der Vorsitzende des Städtetags NRW, Hamms Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Хоспис в Германии получил анонимное пожертвование в 100 тысяч евро 07.08.2019

Неизвестный в Брауншвейге отправляет крупные суммы нуждающимся с 2011 года.

ARCHIV - 03.01.2017, Niedersachsen, Braunschweig: ARCHIV - Akten zu einer Klage gegen den VW-Konzern während einer Pk auf einem Tisch. (Zu dpa Hoffnung auf Schadenersatz für Zehntausende Dieselfahrer) Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ подан прецедентный групповой иск к Volkswagen по делу о "дизельгейте" 01.11.2018

Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC намерены добиться определения ответственности концерна перед автовладельцами из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.
ARCHIV - Ein Auspuff eines Volkswagen auf einem Mitarbeiterparkplatz, fotografiert am 11.05.2016 mit dem Verwaltungshochhaus vom VW Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). Am 29.06.2017 wird vor dem Landgericht Braunschweig die Klage eines VW-Käufers auf Rücknahme seines Autos gegen den Autobauer verhandelt. (zu dpa vom 29.06.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии началось рассмотрение коллективного иска акционеров к VW 10.09.2018

Volkswagen AG и Porsche SE обвиняют в том, что они вовремя не сообщили о манипуляциях данными о выхлопах. VW знал о проблеме еще в 2008 году, утверждают адвокаты истцов.
This picture taken on October 15, 2015 in Cardiff shows a Volkswagen logo on the engine of a diesel car. The German authorities tightened the screws on Volkswagen today, saying they would order it to recall 2.4 million vehicles across the country that are fitted with pollution-cheating software. AFP PHOTO / DAMIEN MEYER / AFP / DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images)

Volkswagen в Германии должен заплатить штраф в 1 миллиард евро 13.06.2018

Немецкий автоконцерн наказан за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей. Соответствующее решение приняла прокуратура Брауншвейга.
23.08.2016 ARCHIV - Die Luftaufnahme vom 23.08.2016 zeigt das VW-Werk mit dem Heizkraftwerk und der Autostadt (r) in Wolfsburg (Niedersachsen). (Zu dpa VW-Aufpasser: Nicht alle Entscheidungen laufen über meinen Tisch) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Прокуратура провела обыски в штаб-квартире VW 20.03.2018

Следователи изъяли документы и большие "объемы данных" в 13 офисах Volkswagen в Вольфсбурге. Сотрудники компании подозреваются в "манипулировании рынком".
WOLFSBURG, GERMANY - MARCH 09: A logo is seen on a Golf 7 automobile at the Volkswagen (VW) factory on March 9, 2017 in Wolfsburg, Germany. The company, whose core brand, thanks to job cuts and reduction of overhead costs, is expected to improve profitability as well as market share this year, releases its earnings for its 12 brands on March 14. The auto manufacturer additionally benefitted from record deliveries of Audi and Porsche models last year. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW 06.11.2017

Немецкие владельцы дизельных автомобилей VW требуют у концерна выкупить у них транспортные средства по первоначальной цене. Общая сумма требуемой компенсации составляет 357 млн евро.
6. Okt HANDOUT - Der Gesamtbetriebsratschef der Volkswagen AG, Bernd Osterloh, spricht am 06.10.2015 in Wolfsburg (Niedersachen) während einer Betriebsversammlung der Volkswagen AG vor mehreren Tausend Mitarbeitern. Foto: Roland Nipaul/Volkswagen AG/dpa Achtung: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung von: Roland Nipaul/Volkswagen AG/dpa

Менеджеров VW подозревают в злоупотреблении доверием 12.05.2017

Прокуратура Брауншвейга ведет расследование в отношении менеджеров Volkswagen. Дело касается начисления предположительно чрезмерно высоких зарплат членам производственного совета концерна.
Ein vergoldeter Commodore 64 Heimcomputer steht am 23.02.2017 in Braunschweig (Niedersachsen) in einer Ausstellung. In Braunschweig ist jetzt eine Ausstellung über den einst namhaften Hersteller zu sehen, der lange Zeit in Niedersachsen seine Europa-Zentrale hatte. (zu dpa Schau zu Computer-Pionier Commodore zeigt vergoldeten C64 vom 24.02.2017) Foto: Alexander Kohlmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии показывают позолоченную "хлебницу" C64 26.02.2017

В немецком городе Брауншвейге открылась выставка об истории фирмы, выпускавшей легендарные компьютеры Commodore 64.
19.1.2017****Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt am 19.01.2017 als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages in Berlin. Der Ausschuss soll klären, inwieweit die Bundesregierung Kenntnis über manipulierte Abgas- und Verbrauchswerte bei Volkswagen (VW) oder anderen deutschen Herstellern hatte. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве 27.01.2017

Имеются веские доказательства того, что Мартин Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением Volkswagen еще до начала скандала, утверждает прокуратура Брауншвейга.
29.10.2015 *****ARCHIV - Flüchtlinge warten am 29.10.2015 nahe Wegscheid (Bayern) an der deutsch-österreichischen Grenze. Foto: Sebastian Kahnert/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Мигрантов в ФРГ подозревают в мошенничестве с социальной помощью 02.01.2017

В Брауншвейге на западе Германии выходцы из Судана многократно получали социальные выплаты, регистрируясь под различными именами. Один подозреваемый зарегистрировался 12 раз.
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