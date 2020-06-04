Брауншвейг

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Крупный город в Северной Германии, на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.
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Прокуратура Брауншвейга сообщила на брифинге о гражданине Германии, подозреваемом в похищении и убийстве британской девочки Мэдди в 2007 году.
300 лет назад родился реальный барон Мюнхгаузен - немецкий дворянин, ротмистр российской армии. Действительно ли он сочинил все те необыкновенные истории, которые ему приписывают?
Прецедентный групповой иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen рассматривается в суде Брауншвейга. Переговоры с защитниками прав потребителей находятся на ранних этапах.
В Германии началось рассмотрение коллективного судебного иска против концерна Volkswagen в рамках "дизельгейта". 446 тысяч истцов требуют полной компенсации стоимость автомобилей.
Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.
5 сентября - Международный день благотворительности. Мы решили рассказать историю таинственного жителя Брауншвейга, анонимно дарящего нуждающимся крупные суммы денег.
Неизвестный в Брауншвейге отправляет крупные суммы нуждающимся с 2011 года.
Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC намерены добиться определения ответственности концерна перед автовладельцами из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.
Volkswagen AG и Porsche SE обвиняют в том, что они вовремя не сообщили о манипуляциях данными о выхлопах. VW знал о проблеме еще в 2008 году, утверждают адвокаты истцов.
Немецкий автоконцерн наказан за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей. Соответствующее решение приняла прокуратура Брауншвейга.
Следователи изъяли документы и большие "объемы данных" в 13 офисах Volkswagen в Вольфсбурге. Сотрудники компании подозреваются в "манипулировании рынком".
Немецкие владельцы дизельных автомобилей VW требуют у концерна выкупить у них транспортные средства по первоначальной цене. Общая сумма требуемой компенсации составляет 357 млн евро.
Прокуратура Брауншвейга ведет расследование в отношении менеджеров Volkswagen. Дело касается начисления предположительно чрезмерно высоких зарплат членам производственного совета концерна.
В немецком городе Брауншвейге открылась выставка об истории фирмы, выпускавшей легендарные компьютеры Commodore 64.
Имеются веские доказательства того, что Мартин Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением Volkswagen еще до начала скандала, утверждает прокуратура Брауншвейга.
В Брауншвейге на западе Германии выходцы из Судана многократно получали социальные выплаты, регистрируясь под различными именами. Один подозреваемый зарегистрировался 12 раз.
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