 Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2018

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Россия

Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии

В эфире Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage заявил, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.

Уильям Браудер (фото из архива)

Уильям Браудер (фото из архива)

Для отмывания денег из России использовались австралийские банки, сообщил основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер в программе Sunday Night, вышедшей в эфир австралийского канала Australian Channel Seven 29 июля. По его информации, с иностранных счетов, предположительно связанных с отмыванием российских денег, на 11 счетов в австралийских банках были переведены в общей сложности 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США).

Контекст

Лондонский суд возобновил разбирательство в связи с возможным отравлением умершего 6 лет назад бизнесмена Александра Перепеличного - одного из ключевых информаторов по делу Магнитского. (27.06.2018)

В Великобритании появится свой "акт Магнитского" - закон в отношении чиновников из РФ, причастных, как считается, к нарушению прав человека. Чем он похож на уже принятые в других странах? (03.05.2018)

Речь идет, в частности, о таких крупных банках Австралии, как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC. Среди получателей средств были как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся, в частности, экспортом овчины и производством алюминия, а также одна фирма, организующая поездки в РФ. Большинство из этих компаний прекратили существование, а остальные отрицают участие в нелегальных транзакицях.

По словам Браудера, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, один из ключевых информаторов по делу о возможном отмывание денег в Европе российскими чиновниками, погибший в Лондоне в 2012 году.

Браудер обратился в Федеральную полиции Австралии и австралийское ведомство, расследующее случаи отмывания денег, чтобы инициировать расследование. Он также призывает правительство Австралии вслед за США, Великобританией и Канадой принять "закон Магнитского".

Деятельность Браудера и "закон Магнитского"

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила  Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

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    Подставные фирмы

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Ссылки в интернете

Уильям Браудер в эфире Australian Channel Seven рассказывает об отмывании российских денег в Австралии

Аудио- и видеофайлы по теме

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Друзья Путина и олигархи: Лондон грозит раскрыть тайны о коррупции - "Европа в фокусе"  

Как в Германии собираются бороться с отмыванием денег?  

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