Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии

Для отмывания денег из России использовались австралийские банки, сообщил основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер в программе Sunday Night, вышедшей в эфир австралийского канала Australian Channel Seven 29 июля. По его информации, с иностранных счетов, предположительно связанных с отмыванием российских денег, на 11 счетов в австралийских банках были переведены в общей сложности 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США).

Речь идет, в частности, о таких крупных банках Австралии, как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC. Среди получателей средств были как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся, в частности, экспортом овчины и производством алюминия, а также одна фирма, организующая поездки в РФ. Большинство из этих компаний прекратили существование, а остальные отрицают участие в нелегальных транзакицях.

По словам Браудера, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, один из ключевых информаторов по делу о возможном отмывание денег в Европе российскими чиновниками, погибший в Лондоне в 2012 году.

Браудер обратился в Федеральную полиции Австралии и австралийское ведомство, расследующее случаи отмывания денег, чтобы инициировать расследование. Он также призывает правительство Австралии вслед за США, Великобританией и Канадой принять "закон Магнитского".

Деятельность Браудера и "закон Магнитского"

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

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