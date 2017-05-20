 Брата президента Ирана приговорили к тюремному сроку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2019

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Мир

Брата президента Ирана приговорили к тюремному сроку

Младший брат Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун приговорен к тюрьме за коррупцию. Срок заключения неизвестен, обвиненный намерен обжаловать приговор.

Хуссейн Ферейдун

Хуссейн Ферейдун

Брат президента Ирана Хуссейн Ферейдун получил тюремный срок по обвинению в коррупции. Об этом сообщило иранское новостное агентство ISNA в субботу, 4 мая. Срок заключения неизвестен. Отмечается, что Ферейдун не признал свою вину и намерен обжаловать приговор.

Контекст

По словам главы МИД Ирана, сейчас Тегеран делает выбор из "многочисленных вариантов" ответа на усиление санкций США. (28.04.2019)

В ноябре Вашингтон запретил покупать иранскую нефть под угрозой санкций. Исключения для восьми стран истекают в начале мая. Белый дом заявил о намерении расширять экономическое давление на Тегеран. (22.04.2019)

Хуссейн Ферейдун был арестован в 2017 году за участие в финансовых махинациях. Он фигурировал в скандале с завышением зарплат руководителям государственной страховой компании. Также Ферейдуна обвиняли в получении беспроцентных кредитов и лоббировании при назначении директоров банков.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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