 Бразилия одобрила слияние компаний Boeing и Embraer | Экономические новости из Германии | DW | 28.01.2020

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Экономика

Бразилия одобрила слияние компаний Boeing и Embraer

Еврокомиссия является теперь последней инстанцией, которая должна одобрить сделку по слиянию компаний Boeing и Embraer, чтобы ее можно было считать состоявшейся.

Самолет Boeing 777x

Boeing планирует выкупить 80 процентов бизнеса бразильской компании Embraer в области производства пассажирских самолетов и сервиса

В Бразилии Административный совет по экономической защите (CADE) дал добро на слияние американского концерна Boeing и бразильской авиастроительной компании Embraer. Как сообщается в пресс-релизе Boeing, опубликованном в понедельник, 27 января, теперь Еврокомиссия является последней регулирующей инстанцией, которая должна одобрить сделку для того, чтобы она обрела законную силу. Ранее сделка по слиянию Boeing и Embraer получила одобрение в США, Китае, Японии, ЮАР, Черногории, Колумбии и Кении.

Решение бразильского регулятора в области конкуренции на рынке президент подразделения Boeing International и член исполнительного совета компании Бертран-Марк Аллен назвал "еще одним свидетельством в пользу партнерства, которое улучшит конкуренцию на региональном авиарынке".

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В свою очередь председатель и исполнительный директор компании Embraer Франсиско Гомес Нето отметил, что слияние с Boeing приведет к росту Embraer и бразильской авиапромышленности в целом.

Сделка по слиянию компаний Boeing и Embraer 

Планируется, что в ходе слияния с бразильской компанией Embraer корпорация Boeing выкупит за 4,2 млрд долларов 80 процентов бизнеса этого предприятия в области услуг и производства пассажирских лайнеров. Изначально власти Бразилии выступали против этой сделки, поскольку Embraer занимается также производством военных самолетов и оборонной техники.

Однако недавно президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство страны не станет налагать вето на сделку. Если бразильский национальный регулятор CADE в течение 15 дней не отзовет свое решение по одобрению слияния компании Embraer с Boeing, оно будет считаться вступившим в законную силу.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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