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Боты

Специальные программы-роботы для имитации деятельности живых пользователей соцсетей.

Программы-роботы, которые имитируют действия настоящих пользователей социальных сетей и интернет-форумов. Нередко используются для распространения дезинформации.

24.05.2021 Ein Mann schreibt auf der Tastatur eines Laptops. Eine Pressekonferenz am Tag widmet sich dem Thema „Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?“

Экс-кандидат в депутаты Госдумы обнаружила "ботоферму" на ДЭГ 26.09.2021

Штаб экс-кандидата в депутаты Анастасии Брюхановой обнаружил статистическую аномалию в данных об электронном голосовании, опубликованных на сайте московской мэрии.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram 26.09.2021

Без поддержки Apple и Google борьба с российским регулятором не имела смысла, заявил Павел Дуров. А требование российских властей удалить Telegram-бот "не было явно неконституционным", уточнил он.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 11: A smart phone screen displays social media platforms' application icons of Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VK, Odnoklassniki, YouTube and Telegram in Moscow, Russia on February 11, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Telegram-бот "Умного голосования" разблокирован для иностранных пользователей 19.09.2021

Telegram-бот "Умного голосования" вновь доступен, но только для пользователей, чьи аккаунты привязаны к номерам нероссийских операторов связи.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

Павел Дуров сообщил о блокировке бота "Умного голосования" в Telegram 18.09.2021

Команда Telegram заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради соблюдения "дней тишины" во время выборов в РФ, заявил Дуров.
3222884 10/26/2017 A sign on the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) building in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa

Таганский суд в Москве запретил Telegram-бот "Глаз Бога" 01.07.2021

Суд рассмотрел иск Роскомнадзора к руководству ресурса "Глаз Бога", предоставляющего пользователям информацию из различных баз данных.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 23, 2017: Telegram, a free cloud-based instant messaging service, running on a smartphone. Sergei Konkov/TASS Foto: Sergei Konkov/TASS/dpa |

"Коммерсант" сообщил об иске Роскомнадзора к Telegram-боту "Глаз Бога" 30.06.2021

Роскомнадзор требует запретить ресурс "Глаз Бога", позволяющий получать информацию о людях из открытых и нелегально попавших в интернет баз данных.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 12, 2018: Logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. Moscowís Tagansky District Court is to begin a hearing into the case on April 13, 2018. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать ботов по сбору данных россиян 09.03.2021

Telegram-боты, собирающие личные данные, нарушают российские законы и должны быть заблокированы, объяснил Роскомнадзор. Ведомство пытается отыскать их создателей через правоохранителей.
Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Илья Яшин сообщил об аккаунте для проверки подписей в его поддержку 14.07.2019

Мосизбирком отказал в регистрации ряду кандидатов от оппозиции, признав часть подписей в их поддержку недействительными.
Symbolfoto zum Thema Datensicherheit auf dem Smartphone. Haende tippen auf einem Smartphone. Berlin, 12.02.2018. Berlin Deutschland *** Symbol photo on the subject of data security on the Smartphone hands typing on a Smartphone Berlin 12 02 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Reuters: перед выборами в Конгресс боты агитировали против Трампа 29.05.2019

Боты, выдававшие себя за американских журналистов, распространяли высказывания против Трампа в преддверии выборов в Конгресс. Эксперты пока не могут сказать, кто скрывается за этой кампанией.

Protesters wearing yellow vests, a symbol of a French drivers' protest against higher diesel taxes, face off with French riot police during clashes at the Place de l'Etoile near the Arc de Triomphe in Paris, France, December 1, 2018. REUTERS/Stephane Mahe

Bloomberg сообщил об информационной атаке кремлевских ботов на Францию 09.12.2018

В последнюю неделю в фокусе порядка 600 аккаунтов в Twitter, пропагандирующих про-кремлевские взгляды, оказались протесты "желтых жилетов", пишет Bloomberg.
19.02.2018 ILLUSTRATION - Ein Mauszeiger schwebt am 19.02.2018 in Berlin ueber einem Button zum Melden eines Twitter-Tweets (gestellte Szene). Foto: Andrea Warnecke | Verwendung weltweit

Bloomberg: Российские боты использовали стартапы США для вмешательства в выборы 20.10.2018

"Фабрика троллей" пользовалась инструментами американских компаний для распространения своих сообщений, пишет Bloomberg. Речь идет о трех фирмах.

Что связывает отравление Скрипаля с убийством саудовского журналиста - DW Новости (19.10.2018) 19.10.2018

Турецкая полиция ищет доказательства предполагаемого убийства журналиста Джамаля Хашогги. Оппозиционный автор исчез после обращения в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция заявляет о жестокой казни над Хашогги в стенах диппредставительства. Некоторые наблюдатели видят параллели между этим делом и покушением на бывшего агента РФ Сергея Скрипаля. Почему же реакция Запада такая разная?

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018) 19.10.2018

После скандала со вмешательством в выборы в США иностранных спецслужб Facebook создал отдел по борьбе с фейками. А Twitter заявил о попытках российских ботов влиять на общественное мнение.

19.02.2018 ILLUSTRATION - Ein Mauszeiger schwebt am 19.02.2018 in Berlin ueber einem Button zum Melden eines Twitter-Tweets (gestellte Szene). Foto: Andrea Warnecke | Verwendung weltweit

Twitter опубликовал данные по активности российских ботов 17.10.2018

Как минимум 3841 профиль в Twitter связан с российской "фабрикой троллей", заявляет администрация сервиса. Как следует из анализа данных по активности ботов, активнее всего они писали в Twitter после крушения MH17.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Cyberattacke, Bots. Russland, Karikatur, Sergey Elkin.

Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля 04.10.2018

Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.
ARCHIV - 13.01.2009, Sachsen, Dresden: Eine Impfung wird vorbereitet. (Zu dpa Gelbfieber bei deutschen Brasilien-Touristen - Impfung empfohlen) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В США российских троллей обвинили в разжигании споров о прививках 24.08.2018

Учетные записи российских троллей, высказывавшихся о вакцинации, связали с Агентством интернет-исследований Пригожина.
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