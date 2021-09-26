Специальные программы-роботы для имитации деятельности живых пользователей соцсетей.
Программы-роботы, которые имитируют действия настоящих пользователей социальных сетей и интернет-форумов. Нередко используются для распространения дезинформации.
Турецкая полиция ищет доказательства предполагаемого убийства журналиста Джамаля Хашогги. Оппозиционный автор исчез после обращения в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция заявляет о жестокой казни над Хашогги в стенах диппредставительства. Некоторые наблюдатели видят параллели между этим делом и покушением на бывшего агента РФ Сергея Скрипаля. Почему же реакция Запада такая разная?