Что связывает отравление Скрипаля с убийством саудовского журналиста - DW Новости (19.10.2018)

Турецкая полиция ищет доказательства предполагаемого убийства журналиста Джамаля Хашогги. Оппозиционный автор исчез после обращения в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция заявляет о жестокой казни над Хашогги в стенах диппредставительства. Некоторые наблюдатели видят параллели между этим делом и покушением на бывшего агента РФ Сергея Скрипаля. Почему же реакция Запада такая разная?