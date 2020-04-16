Борьба с COVID-19: отсутствие больных в Таджикистане и режим ЧП в Киргизии

В Киргизии сотни случаев инфицирования SARS-CoV-2. Борясь с эпидемией, власти ввели жесткие ограничительные меры. В Таджикистане таких ограничений нет, как и больных COVID-19. Почему - у DW.
Критики президента Эмомали Рахмона указывают на то, что Таджикистан в последние годы приближается к крайним формулам автократии, принятым в Туркмении еще во времена Туркменбаши. Этот тезис вроде бы подкрепляет и то, как похожи официальные утверждения Ашхабада и Душанбе об отсутствии в Туркмении и Таджикистане инфицированных коронавирусом. Эти заверения звучат в то время, когда соседние страны охвачены эпидемией.
Но есть разница: в отличие от Туркмении, в Таджикистане власти не стесняются открыто говорить об угрозе эпидемии и используют для этого вполне современные методы. Так, Минздрав Таджикистана посредством возможностей мобильной связи напоминает населению о мерах против распространения коронавируса, например, с помощью СМС на русском и таджикском языках оповещает о правильной защите от COVID-19.
Почему в Таджикистане не введен режим ЧП
Один из бывших руководителей ФМС России, имеющий постоянный контакт с верхушкой силовых структур Таджикистана, на условии анонимности подтвердил DW, что в Душанбе действительно исходят из отсутствия больных COVID-19 на территории республики. Собеседник связывает это с тем, что Таджикистан оперативно, еще в январе, среагировал на новости об эпидемии в Китае и последовательно перекрыл сухопутные и воздушные границы сначала с КНР, затем с Ираном, Афганистаном, другими соседями, а потом прекратил и сообщение с Россией.
Это пока позволяет таджикским властям не только не вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране, как это уже сделали Казахстан и Киргизия, но и в основном обходиться без принятия строгих ограничительных мер. Хотя существует режим самоизоляции - на нем находятся около двух тысяч человек, созданы карантинные зоны - карантин прошли около восьми тысяч. А в четверг, 16 апреля, стало известно, что мэрия Душанбе отменила праздничные мероприятия, запланированные на День столицы в ближайшую субботу, 18 апреля. Тем не менее в стране продолжают играть свадьбы.
Впрочем, 12 апреля в местных СМИ появилась информация о том, что в больнице Бохтара в Хатлонской области, где держат на карантине прибывших из-за рубежа, от коронавируса умер медработник. Однако эта информация была позднее опровергнута - агентство Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Бибихонум Дарвешзода сообщило, что врач центральной больницы умерла не от COVID-19, а по другим причинам.
Отдельная проблема - распространение коронавируса среди трудовых мигрантов. Так, дипломатическому представительству Таджикистана в России известно как минимум о полутора десятках выявленных случаев заболеваний среди сограждан, находящихся на заработках в РФ. При этом часто гастарбайтеры вместе проживают в большом количестве на ограниченной жилплощади. Но, по крайней мере, в России легальные мигранты при пересечении границы или оформлении патента должны были получить и медицинскую страховку.
Как останавливают эпидемию коронавируса в Киргизии
Киргизия в регионе считается самой открытой страной с точки зрения распространения информации. Это касается и сведений о пандемии COVID-19. По данным на 16 апреля в Киргизии было выявлено более 460 случаев инфицирования. Власти, борясь с SARS-CoV-2, приняли достаточно жесткие меры - со второй половины марта закрыты границы, в стране действует режим чрезвычайной ситуации.
А в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех административных районах было введено ЧП - в минувшую среду его действие продлили до 30 апреля. В условиях ЧП действует комендантский час с 21.00 до 6.00 (до 15 апреля - с 20.00 до 7.00). Днем разрешено выходить только в магазины, аптеки или медицинские учреждения. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.
За нарушение предписаний властей предусмотрены штрафы, а в крайних случаях - и уголовное преследование. Так, местные СМИ рассказали об инциденте, произошедшем в Оше. Там местного жителя поместили в медучреждение после того, как он, зная о том, что является носителем коронавируса, продолжал общаться со своими знакомыми. После медицинского изолятора нарушителя ждет уголовное дело и, с большой вероятностью, срок - вплоть до пяти лет лишения свободы.
На территориях, где действует режим ЧП, разрешено производить, перевозить и продавать только продукты питания, лекарства и горючее. При этом уязвимость киргизской экономики в отношении внешних шоков является серьезной проблемой, сопутствующей эпидемии. Бюджет Киргизии, как и Таджикистана, в значительной мере пополнялся за счет трудовых мигрантов, работающих в России и в Казахстане, но обилие людей, находящихся за пределами республики, сейчас сыграло для Бишкека негативную роль.
Проблемы трудовых мигрантов из Киргизии и Таджикистана
После жестких мер, введенных в Казахстане и в России для борьбы с эпидемией COVID-19, многие мигранты из Киргизии не только лишились заработка, но и поставили Бишкек перед необходимостью как можно быстрее вернуть этих людей на родину.
Но 9 апреля киргизские власти объявили об отказе вывозить домой своих гастарбайтеров и студентов. С другой стороны, по информации, полученной от источника в среде трудовых мигрантов, которые работают в Москве, положение несколько улучшилось для тех киргизов, кто рассчитывал вернуться домой на автомобиле.
В основном, по информации собеседника DW, это перегонщики машин и их попутчики: "Легковые автомобили в Киргизию до середины апреля еще не выпускали из России через Казахстан, но микроавтобусы, "Газели", "Спринтеры" с 8-9 апреля стали пропускать. Что касается киргизского посольства в Москве, то оно оказывает своим гражданам, которые не могут вернуться домой и оказались без заработка, более чем скромную помощь".
Насколько известно источнику, таджикская община в Москве и Подмосковье действует гораздо эффективнее киргизской в вопросах оказания помощи своим землякам. Эту информацию косвенно подтвердил глава Федерации мигрантов России Вадим Кожевин, заявивший в интервью "Комсомольской правде", что среди киргизов, таджиков и узбеков только памирцы имеют в России обособленную, сильную и функционирующую организацию.
В свою очередь, собеседник DW из числа мигрантов отметил, что положение тех, кто не может вернуться в Киргизию и другие республики Центральной Азии, облегчило решение России продлить им на девяносто дней визы и выделить из специально созданного фонда деньги на приобретение билетов на родину.
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