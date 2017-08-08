Борьба с коррупцией в Украине: "черная дыра" судебной системы

Борцам с коррупцией в Украине трудно добиться торжества справедливости в судах, а сотрудникам антикоррупционных органов - наказать взяточников. Причинами этому обозреватели называют круговую поруку коррупционной системы, конкуренцию между антикоррупционными структурами в стране и длительные сроки рассмотрения коррупционных дел в судах. Теперь антикоррупционные активисты в Украине возлагают надежды на Высший антикоррупционный суд, который должен заработать в этом году и завершить создание действенной антикоррупционной инфраструктуры.

Трудности разоблачителей коррупции в Украине

Киевский предприниматель Сергей Потоцкий более десяти лет назад купил земельный участок в одном из пригородов Киева - селе Мироцком - для дальнейшего строительства здесь коттеджного городка. Однако уже на первом этапе оформления земельных документов под застройку председатель местного сельсовета потребовал у предпринимателя взятку в полтора миллиона долларов. "После Евромайдана я надеялся, что этого больше не будет, но председатель сельсовета вместе со своим сообщником-бизнесменом снова потребовали денег за разрешительную документацию - 180 тысяч долларов", рассказал DW Потоцкий.

Сергей Потоцкий

После обращения предпринимателя в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) детективы тайно засняли передачу взятки в одном из местных кафе и взяли преступников с поличным. НАБУ завершило следствие по этому делу в течение нескольких недель. Но после передачи его в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для последующего представления в суд прокуроры не продлили срок предварительного ареста, и взяточники вышли на свободу. Два судебных заседания в прошлом году так и не начались, поскольку защитники подсудимых не явились в суд, пытаясь затянуть слушания. Между тем председатель сельсовета вернулся на свой пост.

Еще меньше повезло старшему инспектору Одесской таможни Анатолию Тарнавскому. Он рассказал DW, что получил устное указание от руководства не досматривать в Одесском порту судна одной из компаний. "Если бы я выполнил этот приказ, таможенная граница Украины просто перестала бы существовать для этой компании, а это - уголовное преступление", - говорит таможенник. Он утверждает, что пытался обжаловать указание своего руководства у более высоких должностных лиц, но получил совет подчиниться и не поднимать шума.

Обращение Тарнавского в Генпрокуратуру Украины и НАБУ, по его словам, завершились передачей дела на расследование местной прокуратуре. А его самого перевели на другую должность, которая не связана с досмотром судов. "Мне на себе пришлось испытать неэффективность законодательства о защите обличителей коррупции. Я обжаловал отмену своей должности в суде, но пока рассмотрение дела затягивается", - сказал Тарнавский.

Поддержка со стороны украинских правозащитников

Официальные антикоррупционные органы и общественные антикоррупционные организации сообщают, что активность граждан в борьбе с коррупцией за годы после Евромайдана значительно возросла. Но подавляющее большинство обличителей прибегают к активным действиям только тогда, когда чиновничья коррупция непосредственно затрагивает их личные имущественные или иные интересы.

Анатолий Тарнавский

Как рассказал DW юридический советник международной правозащитной организации Transparency International Украина (ТІ) Тарас Ковальчук, его организация постоянно получает обращения от граждан о коррупции. Как и большинство многочисленных антикоррупционных организаций Украины, ТІ может, в основном, консультировать активистов и только в отдельных случаях обращаться в их интересах в государственные органы.

Так, ТІ обратилась в Государственную фискальную службы Украины, Нацагентство по предупреждению коррупции и Генпрокуратуру с просьбой защитить Анатолия Тарнавского и быстро и беспристрастно расследовать его сообщение о коррупции чиновников. Однако, как отметил Ковальчук, такие обращения правозащитников не имеют обязательственного характера для власти, а только подают ей сигнал, что ситуация находится под общественным контролем. "Мы надеемся, что внимание со стороны общества к ситуации Тарнавского будет способствовать восстановлению справедливости в этом деле", - добавил Ковальчук.

Антикоррупционных органов много, результатов - нет?

В последние годы в Украине создано четыре правоохранительных антикоррупционных органа. Это Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Национальное агентство по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). АРМА стала аналогом учреждений по возврату и управления активами - такие учреждения успешно функционируют в государствах-членах ЕС. Одной из основных функций НАЗК является проверка деклараций чиновников, детективы НАБУ расследуют коррупционные преступления в высших эшелонах власти. САП дает оценку таким расследованиям, передает уголовные производства в суды и поддерживает обвинение во время судебных разбирательств.

Тарас Ковальчук

Позитивные оценки от экспертов получило пока только НАБУ, которое, как сказал Тарас Ковальчук, "возбудило уголовные производства в отношении депутатов всех фракций парламента". Вместе с тем он отметил подорванное общественное доверие к руководству САП и не исключил необходимость "перезагрузки НАЗК, которое пока не справляется со своими задачами". Призывы к отставке главы САП Назара Холодницкого уже не раз звучали и со стороны западных политиков и дипломатов. Ведь и САП, и НАБУ были созданы при финансовой поддержке и с участием западных экспертов.

В ожидании Высшего антикоррупционного суда

Больше всего детективы НАБУ жалуются на задержку рассмотрения расследованных ими уголовных производств в судах. "Этому есть объективные и субъективные причины. Некоторые дела лежат в судах без движения более двух лет, поскольку после судебной реформы не во всех судах есть возможность сформировать судебную коллегию для рассмотрения коррупционных дел из судей необходимой квалификации. Либо на заседание не является сторона защиты ", - сказала DW руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Светлана Олифир. Она отметила, что и НАБУ, и общественные организации уже несколько лет ожидают создания Высшего антикоррупционного суда, который должен заработать в этом году.

За время своей работы с декабря 2015 года НАБУ расследовало и передало в суды 189 коррупционных дел. Но из них судьи вынесли приговоры лишь по 27 делам. "Нам достаточно часто помогают общественные организации, журналисты и отдельные граждане, которые предоставляют свои материалы, которые приобщаются к уголовным производствам", - сказала Олифир. По ее словам, НАБУ стало первой правоохранительной структурой, где представители общественности участвуют в конкурсном отборе кадров и в работе дисциплинарной комиссии.

По официальной информации, только за второе полугодие 2018 года в НАБУ обратились более 3600 человек. Еще 234 обращения поступили от общественных организаций. "Это свидетельствует о высоком общественном доверии к антикоррупционным органам и об ожиданиях обществом наказания и заключения коррупционеров. Свою работу по расследованию коррупционных дел мы делаем, я считаю, хорошо. Но сажаем преступников не мы - их должны сажать суды", - пояснила Олифир.

Практические советы борцам с коррупцией

Комментируя для DW случай с Анатолием Тарнавским, Олифир не исключила, что это конкретное преступление не входит в сферу ответственности НАБУ. Она посоветовала гражданам, прежде чем обращаться к детективам, помнить, что этот правоохранительный орган расследует случаи коррупции только в высших эшелонах власти. "Если у людей есть сомнения, можно получить консультацию по телефону "горячей линии" или посетить общественную приемную в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Образцы заявлений и ответы на часто задаваемые вопросы есть на официальном сайте НАБУ", - сказала Светлана Олифир.

А вот Сергей Потоцкий несмотря на свой тяжелый личный опыт не только не снизил своей активности, но и стал соучредителем общественной организации "Центр мониторинга власти". Он объяснил это тем, что со времен Евромайдана не увидел радикальных реформ и очищения власти от представителей старой коррупционной системы. "В судах все еще решают судьбы людей те судьи, что выносили незаконные приговоры участникам Майдана. Кроме создания патрульной полиции остальные полицейские структуры остались нереформированы", - пояснил свою общественную активность Сергей Потоцкий.

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