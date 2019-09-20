Борьба с изменением климата: какие меры приняли в Германии?

Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю.
Билеты на самолет станут в Германии дороже, на поезд - дешевле… Покупателям электрокаров будут доплачивать из бюджета… Цены на бензин и дизельное топливо вырастут, на электроэнергию - снизятся… Домовладельцы будут получать премию за утилизацию отопительных котлов на солярке…
В пятницу, 20 сентября, правительство Германии приняло целый пакет мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете. Согласно взятым на себя международным обязательствам Германия должна к 2030 году сократить выбросы СО2 на 55% по сравнению с 1990 годом.
Как пересадить немецких автолюбителей на электрокары?
Во всех отраслях немецкого народного хозяйства выбросы СO2 сейчас ниже, чем 39 лет назад. Исключение составляет только одна сфера - транспортная. На ее долю приходится 160 миллионов тонн углекислого газа в год, из которых 60% - это автомобильные выхлопы.
Чтобы достичь к 2030 году собственных климатических целей, Германии надо снизить эмиссию парниковых газов от работы транспорта до 95 миллионов тонн. Немецкое правительство делает ставку на электромобили: в 2030 году, согласно его плану, по дорогам Германии должны ездить от семи до десяти миллионов чисто электрических и гибридных машин, а каждый второй городской автобус ходить на электрической тяге. Сейчас у немцев в эксплуатации находятся (данные за первое полугодие 2019 года) 31 059 электрокаров и 102 995 гибридных авто.
Дотации и налоговые скидки для владельцев электромашин в ФРГ
Чтобы скрасить немецким автолюбителям переход на электромобиль, государство будет доплачивать им в 2021 и 2022 годах по 4000 евро при покупке машины в пределах 40 000 евро, а после 2022 года - по 3000. Субсидии на покупку более дорогих машин будут значительно ниже. Таким образом правительство рассчитывает подстегнуть производство и продажу в первую очередь небольших экономичных электроавтомобилей.
Кроме того, вдвое сокращается ежегодный налог за пользование служебным автомобилем в личных целях - с 0,5 до 0,25 % его изначальной цены.
Полеты для немцев станут дороже
Дешевле должны стать поездки на поездах, а полеты на самолетах, наоборот, дороже. С этой целью правительство намерено уменьшить с 19 до 7% НДС на железнодорожные билеты и ввести специальные "штрафные" отчисления с авиационных билетов, которые лоукостеры продают по демпинговым ценам. (Ryanair, например, сейчас предлагает билет на перелет из Берлина в Аликанте за 12,99 евро).
В результате авиабилеты на короткие расстояния, то есть рейсы внутри Германии, должны стать вдвое дороже, чем сейчас. Изменение ценовой структуры на авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки призвано побудить немцев хотя бы по стране ездить поездом, а не летать на самолете.
К тому же министерство транспорта решило вложить миллиарды евро в модернизацию железнодорожной сети в Германии с тем, чтобы поезда, наконец, перестали опаздывать и могли ходить с меньшими, чем сейчас, интервалами.
Дизельный котел - в утиль!
По данным немецкого министерства экономики и энергетики, в настоящее время 35% конечной энергии расходуется на отопление жилых и административных зданий. Эмиссия СО2 при этом - примерно треть общего объема выбросов. И особенно высока она при использовании котлов, работающих на солярке (дизельном топливе). А такие отопительные системы установлены в 5,8 миллиона немецких домов. При этом четверть из котлов старше 25 лет.
Немецкий институт тепла и отопительной техники (IWO) указывает, что половина всех дизельных котлов уже сейчас может быть заменена на куда более экологичные газовые отопительные системы. Еще 510 000 можно подключить к централизованным системам теплоснабжения.
"Одна только эта мера позволила бы уменьшить ежегодные выбросы СО2 на 14 миллионов тонн в год", - подсчитал председатель Федерального объединения предприятий энергетики и водоснабжения (BDEW) Штефан Капферер (Stefan Kapferer). А если все дизельные котлы в Германии заменить на более экологичные, то выбросы СО2 уменьшились бы на 30 миллионов тонн.
Чтобы ускорить такой процесс технического переоснащения правительство Германии решило поощрять тех домовладельцев, кто согласится заменить свои старые отопительные котлы, работающие на солярке, на более экологичные. Размер премии составляет 40% расходов на такую замену. А с 2026 года решено вообще запретить устанавливать в новых домах дизельные отопительные системы.
Почем в Германии тонна СО2?
Этим, однако, финансовые стимулы сокращать выбросы СО2 не ограничиваются. Еще одна мера - установление конкретной и динамично растущей цены на эмиссию углекислого газа. Плату начнут взимать с 2021 года. Вначале цена будет умеренной - 10 евро за тонну. В 2025 году она возрастет до 35 евро, а позднее будет колебаться в коридоре от 35 до 60 евро за тонну в зависимости от спроса и предложения на сертификаты, дающие право на эмиссию определенного объема СО2.
Торговлю такими сертификатами будут вести не конечные потребители, а предприятия, поставляющие на рынок углеводородное сырье. В результате подорожают бензин и дизельное топливо, газ и солярка для отопительных котлов. По расчетам правительства, при цене в 35 евро за тонну СО2 стоимость дизельного топлива увеличиться на 9 - 12 центов за литр. Сейчас цена на него в Германии - от 1,20 до 1,27 евро за литр.
Для "челноков", ежедневно ездящих на своей машине на работу за многие километры, предусмотрена компенсация. Временно, до 2026 года они смогут списывать с налогов по 35 центов с каждого километра пути, а не по 30 центов, как сейчас. Кроме того, правительство решило снизить налоги на электроэнергию, которые составляют более половины ее цены.
Как с биотопливом избежать дилеммы "еда или езда"
Министерство транспорта, наконец, решило реанимировать программу финансовой поддержки производства биотоплива - бензина и солярки из растительного или животного сырья.
В свое время такие технологии вызвали острые споры: в условиях нерешенной в масштабах планеты проблемы голода, говорили критики, аморально использовать посевные площади и прочие сельскохозяйственные мощности для производства топлива, а не продуктов питания.
В министерстве транспорта такие аргументы учли. Субсидировать оно будет только биотопливо из отбросов и отходов производства с тем, чтобы не возникала дилемма "еда или езда".
Одни предлагаемые меры в защиту климата станут довольно накладными для бюджета, например доплаты на покупку электрокаров. Другие, наоборот, повысят поступления в него - плата за эмиссию СО2. Но в целом баланс будет отрицательным. По расчетам министра финансов Германии, согласованный в эту пятницу правительственный пакет мер в защиту климата будет стоить бюджету 54 миллиарда евро в период до 2023 года.
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