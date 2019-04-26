Борьба с глобальным потеплением: Нью-Йорк откажется от небоскребов?

Похоже, что у американские демократы всерьез взялись за тему глобального потепления. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который также является членом Демократической партии, представил инициативу "Новый зеленый курс", направленную на борьбу с изменением климата. В частности, проект предусматривает введение запрета на строительство в Нью-Йорке новых небоскребов из стекла и бетона: по мнению демократов, такие здания являются здесь крупнейшим источником выбросов парниковых газов.

Если в будущем какая-либо строительная компания все же захочет возвести в мегаполисе высотку из стекла, ей нужно будет принять меры для сокращения выбросов CO2. Инициатива также предусматривает модернизацию уже существующих стеклянных зданий с целью повышения их энергоэффективности - в частности, установку новых окон, систем отопления и теплоизоляции. В противном случае владельцам небоскребов придется заплатить высокий штраф.

Электричество из малинового сока

Михаэль Гретцель

Между тем стоит отметить, что стеклянные фасады сами по себе не причиняют вреда окружающей среде. Наоборот, с их помощью даже можно производить электричество, рассказывает швейцарский профессор Михаэль Гретцель. Ученый знает, о чем говорит: уже несколько лет подряд его выдвигают на Нобелевскую премию по химии. Его изобретение - солнечные батареи, покрытые органическим красителем, - принесло ему столь широкую известность, что было названо его именем.

Разработанная ученым технология представляет выгодную альтернативу существующим вариантам солнечных батарей, построенных на основе кремния - весьма дорогого материала. В свою очередь так называемые ячейки Гретцеля работают по принципу, схожему с процессом фотосинтеза, с помощью которого растения преобразуют солнечный свет в сахар и, следовательно, в энергию.

Сам Гретцель любит демонстрировать студентам, как работают его солнечные батареи. Для этого ему требуется сок одной ягоды малины, капля йодового раствора и немного зубной пасты. Смесь распределяется между двумя стеклянными пластинами, покрытыми оксидом олова: это приводит в движение небольшой вентилятор, подключенный к экспериментальной установке.

В австрийском городе Граце построена первая в мире башня с фасадом из энергетического стекла

Энергетическое стекло также поддерживает теплоизоляцию

Михаэль Гретцель запатентовал свое изобретение еще в 1992 году. Эта технология уже давно прошла этап лабораторных исследований и эффективно применяется в промышленности. К примеру, в австрийском Граце построена первая в мире башня с фасадом из энергетического стекла общей площадью в 1000 квадратных метров. Электроэнергию также производят витрины фармацевтической компании Merck в немецком городе Дармштадте и стеклянные жалюзи в конференц-центре SwissTech Convention Center в швейцарской Лозанне - в том числе и в пасмурную погоду.

Степень эффективности изобретения Гретцеля может достичь 14 процентов. Однако в этом случае стекло уже не будет столь прозрачным, поясняет профессор в беседе с DW. А это, в свою очередь, не всегда нравится архитекторам. Поэтому эффективность солнечных батарей, которые устанавливают на фасады зданий, составляет лишь около четырех процентов.

Ячейки Гретцеля установлены и на фасаде конференц-центра в Лозанне

При этом стоит отметить, что некоторые современные солнечные батареи на основе кремния, из которого изготовлено подавляющее большинство систем фотовольтаики, могут преобразовывать в электричество более 20 процентов солнечной энергии.

В то же время солнечные батареи Гретцеля имеют еще одно преимущество: они могут ловить солнечные лучи не только с лицевой стороны, что повышает их эффективность в два раза. Кроме того, энергетическое стекло отражает инфракрасные лучи, создавая тем самым эффект теплоизоляции. Это позволяет экономить энергию в течение всего года: летом тепло остается снаружи, а зимой - в помещении, поясняет Гретцель.

Нью-Йорку нужно брать пример с Сингапура

Стеклянная поверхность размером 300 на 50 метров, что соответствует площади фасада нью-йоркского небоскреба, может производить 2 250 000 киловатт-часов электроэнергии в год, подсчитал Гретцель. Примерно столько же электроэнергии в общей сложности потребляют около 300 жителей мегаполиса.

Впрочем, это еще далеко не предел. Поэтому швейцарский профессор хочет дать мэру Нью-Йорка совет. Если бы американцы летом устанавливали кондиционеры на температуру в 25 градусов, как это уже делают в Сингапуре, это позволило бы существенно сократить потребление энергии. "Можно прекрасно работать и при температуре в 25 градусов, надо только снять пиджак", - подытоживает Гретцель.

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