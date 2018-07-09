Борьба полов: женщины на руководящих постах в немецком бизнесе

Представьте себе такую сцену: в международной компании в Германии женщина входит в комнату, где идет совещание. Один из мужчин-коллег, сидящих за столом, просит ее налить всем кофе. При этом женщина не является обслуживающим персоналом в компании, она занимает руководящий пост и собиралась принять участие во встрече с клиентами.

Филайн Эрфурт Санду, чьей задачей является устанавливать гендерное равенство в компаниях, куда ее приглашают в качестве консультанта, слышит подобные истории регулярно. По ее словам, вышеупомянутый инцидент - не единичный.

Что такое "синдром Томаса"?

Эта ситуация - пример того, что Санду называет "синдромом Томаса". "Томас" - имя нарицательное, обозначающее 53-летнего менеджера старшего звена, который быстрее примет на работу подобного себе мужчину, нежели женщину.

От чего зависит успешная карьера?

По мнению Санду, в Германии шансы для женщин занять руководящую должность в бизнес-структуре довольно низкие. Это подтверждают и результаты соцопросов. Согласно последнему, по этому показателю ФРГ пока отстает от других развитых стран.

В США, например, в 30 процентах ведущих компаний страны число женщин на руководящих постах составляет не менее 30 процентов. В Германии число таких компаний равно нулю.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) называет Германию среди стран, где меньше всего женщин находится на руководящих постах в бизнесе. Почему так происходит?

Почему женщинам трудно добиться руководящей должности?

Санду, которая в течение года наблюдала за ситуацией в разных странах, говорит, что причины бывают разные, но есть среди них те, что стоит выделить особо. Одна из них, по мнению Санду, - склонность мужчин назначать на руководящие должности "себе подобных" и продвигать их по карьерной лестнице. Иногда это происходит бессознательно, но часто и преднамеренно.

"Есть преимущества в том, чтобы работать с людьми, такими же, как ты сам, - говорит Санду. - Это менее конфликтно, и тебе не приходится сталкиваться с вопросом самоидентичности. Принимать решения в такой ситуации легче. Но это не обязательно ведет к хорошему результату для компании".

Является ли материнство помехой карьере?

Она называет и другие причины: мужчины порой создают сообщества, основанные на социальных контактах, в которые трудно пробиться женщинам. Например, группы болельщиков одной и той же футбольной команды или любителей определенного сорта вина. И это хобби объединяет людей, которые встречаются вне рабочего времени, говорит консультант по гендерным вопросам Филайн Эрфурт Санду. "Женщины же этого не делают. Они вообще предпочитают устанавливать ограниченное число контактов в офисе", - утверждает она.

По мнению Кристофа Цёллера (Christoph Zöller), основателя агентства по подбору персонала Instaffo из Гейдельберга, это является существенной ошибкой и одной из причин того, почему женщины так редко занимают высшие руководящие должности.

"Женщины, например, зачастую не соглашаются на предложение выпить пива после работы, что отчасти влияет на их карьеру руководящего сотрудника", - пишет Цёллер в своем блоге, посвященном тому, что женщины делают в офисе неправильно.

Цёллер также отмечает, что на переговорах женщины более осторожны, чем мужчины, и принимают во внимание те вещи, которые для мужчин не имеют никакого значения. По мнению эксперта, несмотря на то, что мужчины и женщины, по сути, отличаются друг от друга, у каждого есть свои важные характеристики, помогающие достичь успеха в компании. На примере своей фирмы Instaffo Цёллер показывает, что женщины более успешны в маркетинге, потому что их голоса во время телефонных разговоров звучат "приятнее". Но при этом женщины часто добровольно отдают прерогативу принимать менеджерские решения мужчинам, подчеркивает Цёллер.

Как совместить карьеру и материнство?

В вопросе о том, почему женщины в Германии так редко являются топ-менеджерами, есть и еще один существенный момент. Чтобы добиться руководящей должности, женщина должна выдержать большую конкуренцию. А если она решится родить ребенка, то на несколько лет ей придется забыть о карьере. Это необходимо учитывать. Забота о семье и детях во многом объясняет, почему женщины не проводят время с коллегами после работы за кружкой пива. Но неужели это и есть главная причина, по которой женщинам не удается пробиться в верхние эшелоны?

История Биргит Фельден (Birgit Felden) дает положительный и отрицательный ответ на этот вопрос. 51-летняя профессор, мать двоих детей, является консультантом в трех компаниях, преподает в университете - ведет курсы для бизнесвумен и проводит личные консультации.

Она рассказывает, что в начале ее карьеры 25 лет назад она знала, что, создав собственную фирму, ей удастся достичь успеха быстрее, чем работая в других компаниях: "Я решила начать собственный бизнес, потому что я не хотела объяснять сотрудникам службы по подбору персонала в большой компании, что мне важны и дети, и карьера".

Для Биргит Фельден женщины на руководящих постах в Германии - это не просто вопрос гендерного равенства, это показатель, обеспечивающий стабильный экономический успех страны.

Наличие мужчин и женщин в руководстве несет выгоду, полагает Биргит Фельден. "К тому же, это вопрос, тесно связанный с демографией. Через 20 лет будет просто недоставать мужчин среднего возраста, способных занимать руководящие посты, - полагает она. - Так что - необходимы перемены".

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