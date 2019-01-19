Борьба женщин с расизмом начинается с парикмахерской

Парикмахерский салон Каролины Контрерас под названием Miss Rizos расположен в самом сердце Санто-Доминго на втором этаже старого здания, напоминающего о колониальном прошлом Доминиканской Республики. В салоне просторно, светло. В помещении с окнами до пола расположены в ряд вращающиеся стулья, напротив висят большие зеркала, чтобы клиенты могли хорошо себя видеть. На деревянных полках и стеллажах стоят горшки с комнатными растениями, продукты для ухода за волосами. Рядом шкаф, в котором хранятся косметические принадлежности и рекламные товары Miss Rizos со слоганом: "Я люблю свою африканскую внешность".

Натуральные кудри - предмет гордости и нападок

В Доминиканской Республике эти слова для многих звучат как вызов. Часто обладатели кудрявых волос, характерных для африканского типа внешности, сталкиваются с расистскими предубеждениями в свой адрес. Такие волосы здесь называют "пахон" (что в переводе на русский означает "бурьян").

Сотрудники парикмахерского салона Miss Rizos

Они считаются некрасивыми. Этот стереотип связан со сложной историей населения Доминиканской Республики, имеющего в том числе и африканские корни, а также с колониальным прошлым страны, что сыграло свою роль в вопросе формирования идеалов красоты и, в частности, того, как доминиканцы относятся к своим натуральным кудрявым волосам. У многих пахон вызывает исторические ассоциации с неграми-рабами, которых привозили на остров во времена рабовладельческого строя. Часто их обладатели сталкиваются с расистскими предубеждениями в свой адрес и даже оскорблениями. "Это целый процесс - убедить моих клиентов в том, что их натуральные локоны очень красивые", - говорит владелица салона Каролина Контрерас.

Контрерас - активистка и предпринимательница, имеющая американо-доминиканские корни, основала Miss Rizos в 2014 году. Ее парикмахерский салон - первый в своем роде для афро-латиносов и латиносов, которые хотят сохранить натуральные волосы в их естественном виде, а не выпрямлять их путем химической обработки в угоду тем, кто считает прямые волосы символом успеха. Людей, которые так думают, в Доминиканской Республике и за ее пределами, к сожалению, не так мало.

Выражение "pelo malo" (плохие волосы) у доминиканцев означает короткие, жесткие кудрявые волосы, типичные для африканской внешности, в то время как выражением "pelo bueno" (хорошие волосы) называют прямые длинные волосы. Например, женщины, которые хотят устроиться на серьезную работу: банкиром, адвокатом, учителем, не должны иметь кудрявые волосы. Исследование, проведенное Perception Institute в США в 2016 году, подтверждает, что чернокожие женщины с натуральными кудрявыми волосами сталкиваются с расистскими предрассудками на рабочем месте.

Волосы как элемент самоидентификации

Каролина Контрерас открыла не только парикмахерский салон для тех, кого природа одарила натуральными кудрями, но и организовала целое движение - в реальной жизни и в интернете - в поддержку натуральных волос, которые являются важным элементом в вопросе самоидентификации и тем стандартом красоты, от которого доминиканцам не нужно отказываться.

Кудрявые волосы - предмет гордости

"Я думаю, что для доминиканцев речь идет о гораздо большем, чем просто о желании избавиться от африканской внешности и выглядеть европейцами. Речь идет о том, как они представляют себе успешных людей", - говорит Каролина Контрерас. У успеха, который многие доминиканцы ассоциируют с определенными внешними данными, например с прямыми волосами, есть своя цена. Процесс выпрямления волос дорогостоящий, болезненный и может длиться часами. Контрерас вспоминает, как ее сестра решила выпрямить себе волосы. "Я помню, как она рассказывала, что ее волосы плохо выглядят, уговаривала меня выпрямить их. А теперь я выступаю только за натуральные кудрявые волосы", - рассказывает Каролина Контрерас.

В салоне Miss Rizzo клиентки наслаждаются тем, как работают с их волосами мастера. Одна из клиенток Лариса Лемберт говорит: "Я чувствую себя здесь как дома. Они очень внимательно слушают все пожелания. Работают с энтузиазмом и душевной теплотой". Лариса Лемберт родилась в Доминиканской Республике, работает врачом в испанской Севилье. Когда она посещает родину, то всякий раз удивляется происходящим переменам: "Это просто фантастика, приехать и увидеть, как женщины, начиная от таможни в аэропорту и заканчивая офисами, показывают свои красивые кудрявые волосы. Когда я была ребенком, здесь не было парикмахерских салонов для натуральных волос, и не было ничего, где мы могли учиться тому, как гордиться тем, чем тебя наделила природа".

Кудри против дискриминации

Кудрявые волосы, присущие африканскому типу внешности, стали политическим стейтментом в США в 1968 году, когда появилось движение под названием Black is beautiful. Одной из его икон стала Анджела Дэвис, имевшая роскошную кудрявую шевелюру.

Новое движение в поддержку натуральных волос появилось в начале 2000-х в США, после чего получило широкое распространение в странах Латинской Америки и Африки. Со временем все больше женщин предпочитают сохранять данные от природы волосы.

Каролина Контрерас вспоминает, как люди относились к ее желанию иметь натуральные кудрявые волосы. Ее спрашивали о том, какими продуктами она пользуется, и как ей это удается. Ведь до определенного момента тема волос была табу. В конце концов Каролина начала вести блог о волосах, а затем открыла свой салон, который стал местом, где ценят желание сохранить данные природой кудрявые волосы. И центром движения против расовой дискриминации.

Контрерас рассказала историю 16-летней девушки, которую выгнали из школы. "Она пришла за советом. Директор школы сказал, что такую прическу, как у нее, носят только проститутки. Я посоветовала ей, как себя вести, что сказать. И директор уступил. Поэтому иногда просто нужно дать человеку правильный инструмент".

"Мы должны любить себя такими, каковы мы есть - ведь это же прекрасная смесь. В ней отражена история нашего острова", - говорит Лариса Лемберт.

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