 Бортпроводники Ryanair проведут забастовку 28 сентября | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2018

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Европа

Бортпроводники Ryanair проведут забастовку 28 сентября

Авиакомпания Ryanair пообещала минимизировать ущерб от "еще одной бессмысленной забастовки" персонала лоукостера. Профсоюзы добиваются повышения зарплат бортпроводникам и пилотам Ryanair.

У стойки регистрации авиакомпании Ryanair

У стойки регистрации авиакомпании Ryanair

Руководство ирландского лоукостера Ryanair в преддверии предстоящей забастовки пилотов и бортпроводников авиакомпании заверило, что ущерб от нее будет минимизирован. В том случае, если 28 сентября персонал компании прибегнет к "еще одной безуспешной забастовке", Ryanair, тем не менее, сохранит "подавляющее большинство" рейсов и доставит пассажиров по назначению, говорится в заявлении авиакомпании в четверг, 13 сентября. Об угрозе "воздушного коллапса " не может быть и речи, указывается в документе.

Ранее бельгийский профсоюз CNE/LBC сообщил о том, что 28 сентября бортпроводники Ryanair намерены провести забастовку в пяти европейских странах: Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.

Контекст

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В результате крупнейшей стачки в истории Ryanair отменены 400 рейсов, из них 250 - в ФРГ. 55 тысячам пассажиров предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. (10.08.2018)

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации. (26.10.2017)

Днем ранее, 12 сентября, лоукостер был вынужден отменить 150 из 400 рейсов в Германии из-за продлившейся сутки забастовки 400 пилотов и 1000 бортпроводников. Решение о ней было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.

В августе пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, ставшую крупнейшей за всю историю Ryanair. Профсоюзы ведут переговоры с руководством ирландской авиакомпании с января 2018, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всему Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая немецкие.

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