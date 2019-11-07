Бортпроводники Lufthansa согласились оказаться от забастовок

Немецкая авиакомпания Lufthansa договорилась о мирном урегулировании конфликта с профсоюзом бортпроводников UFO. Профсоюз возвращается за стол переговоров и отказывается от дальнейших забастовок, сообщили во вторник, 12 ноября, представители Lufthansa и UFO. Двумя днями позже состоится совместная пресс-конференция, на которой будут обнародованы детали соглашения.

Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены 1500 рейсов, пострадали 200 тысяч пассажиров. Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда. Профсоюз анонсировал новые забастовки, если Lufthansa не сделает шаг навстречу - об этих акциях протеста он обещал объявить 11 ноября.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.

6 ноября Lufthansa пыталась через суд добиться запрета забастовки персонала, но потерпела поражение. Суды по трудовым спорам в двух инстанциях признали стачку законной, отклонив иск авиакомпании. В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение.

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