Бортпроводники Germanwings завершили трехдневную забастовку

Бортпроводники Germanwings, дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, завершили трехдневную забастовку в среду, 1 января. За это время было отменено около 200 авиарейсов, в том числе свыше 70 - в первый день 2020 года. Однако более 85 процентов из 1200 перелетов, запланированных на время стачки, удалось осуществить, подчеркнула представительница авиаперевозчика. Сильнее всего забастовка затронула аэропорты Кельна, Мюнхена, Гамбурга и берлинский аэропорт Тегель.

Акция была организована профсоюзом бортпроводников Ufo. Ранее заместитель председателя профсоюза Даниэль Флор (Daniel Flohr) допускал продление забастовки без заблаговременного уведомления.

Руководство Germanwings обвинило Ufo в безответственной политике за счет "клиентов и сотрудников" и раскритиковало отказ профсоюза пойти на мирное урегулирование конфликта. Поводом для акции послужило то, что в компании отклонили заявки 11 сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день. В Germanwings утверждают, что удовлетворить эти требования было невозможно "по производственным причинам".

Спор профсоюза бортпроводников и Lufthansa

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч авиапассажиров.

Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении суточных и других выплат, а также об улучшениях условий труда. В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.

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