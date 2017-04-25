Госдума может блокировать новый договор по СНВ

Депутаты российского парламента не ратифицируют новый договор о сокращении наступательных вооружений, если в нем не будет затронут вопрос возведения ПРО в Европе. Об этом заявил спикер Государственной думы Борис Грызлов.