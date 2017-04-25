Борис Грызлов

Борис Вячеславович Грызлов (род.15 декабря 1950 года, Владивосток) - российский государственный и политический деятель.
Министр внутренних дел России (2001-2003 гг.). Председатель Государственной думы Российской Федерации четвертого и пятого созывов (2003-2011 гг.). Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" (c 2002 г.). Постоянный член Совета безопасности РФ (декабрь 2011- апрель 2016 гг.). 26 декабря 2015 года был назначен президентом России на должность полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. В катастрофе погибли 97 человек, включая самого Леха Качиньского. В России в связи с трагедией объявлен траур.