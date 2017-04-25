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Борис Грызлов

Борис Вячеславович Грызлов (род.15 декабря 1950 года, Владивосток) - российский государственный и политический деятель.

Министр внутренних дел России (2001-2003 гг.). Председатель Государственной думы Российской Федерации четвертого и пятого созывов (2003-2011 гг.). Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" (c 2002 г.). Постоянный член Совета безопасности РФ (декабрь 2011- апрель 2016 гг.). 26 декабря 2015 года был назначен президентом России на должность полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Zerstörung.JPG Zerstörung nördlich der Rebellenhochburg Luhans auf Kiew-treuer Seite der Fronlinie Fotos: © Evgenij Shulko

Россия начнет поставки электроэнергии в "ЛНР" 25.04.2017

Энергоснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области из России будет осуществляться "в рамках гуманитарной помощи", сообщил Борис Грызлов.
Die Bilder hat Oleg Totskiy der DW zur Verfügung gstellt (siehe Rechte unten). Darauf ist die ukrainische Hauptstadt Kiew zu sehen. Die Bilder wurden in den Jahren 2010 und 2011 gemacht. FOTO: Oleg Totskiy, 2010 RECHTE: I as an owner of photographs at the web-blog http://tov-tob.livejournal.com/ allow Ukrainian editorial of Deutsche Welle (dw.de) to use my photographs from my web-blog http://tov-tob.livejournal.com/ to illustrate the article about unusual excursions in Kiev for UERO-2012. With kind regards, Oleg Totskiy

Представитель РФ в контактной группе по Украине впервые прибыл в Киев 11.01.2016

Сообщается, что Борис Грызлов отправился на Украину с целью "усилить позиции для выработки подвижек по минскому процессу". На 13 января запланировано заседание контактной группы в Минске.
Grundsteinlegung für Atomkraftwerk bei St. Petersburg Caption: Sergei Kiriyenko (l) , head of Russiaís Federal Atomic Energy Agency (Rosatom), and Speaker of the State Duma and Chairman of the United Russia Party Boris Gryzlov (r) attend a time capsule ceremony for the Leningradskaya Nuclear Power Plant 2 in the town of Sosnovy Bor near St. Petersburg on August 30, 2007. Foto: Nikita Kryuchkov + +++(c) dpa - Report++

Российские власти возмущены появлением Саакашвили на белорусском телевидении 16.07.2010

Спикер российской Госдумы Борис Грызлов выразил недовольство тем, что белорусское телевидение предоставило эфир президенту Грузии Михаилу Саакашвили, назвав этот шаг "недружественным жестом".
Russian President Dmitry Medvedev, left, and Prime Minister Vladimir Putin meet at the Gorki residence outside Moscow, to discuss the plane crash in Smolensk, Saturday, April 10, 2010. Polish President Lech Kaczynski and some of the country's highest military and civilian leaders died on Saturday when the presidential plane crashed as it came in for a landing in thick fog in western Russia. (AP Photo/RIA-Novosti, Dmitry Astakhov, Presidential Press Service)

В России объявлен траур в связи с гибелью делегации Польши под Смоленском 10.04.2010

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. В катастрофе погибли 97 человек, включая самого Леха Качиньского. В России в связи с трагедией объявлен траур.
Russian State Duma premises in Okhotny Ryad Street RIA-445218-RIA Novosti 09/09

Госдума может блокировать новый договор по СНВ 16.03.2010

Депутаты российского парламента не ратифицируют новый договор о сокращении наступательных вооружений, если в нем не будет затронут вопрос возведения ПРО в Европе. Об этом заявил спикер Государственной думы Борис Грызлов.
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Блогозрение: Подозреваемые в убийстве Маркелова и Бабуровой - кто они? 08.11.2009

Громкое убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой раскрыто и убийцы арестованы. Сообщения появившиеся в интернете 4 ноября всколыхнули общественность. Блогеры не поверили, что такое возможно.
Russian soldiers leave an army vehicle to set up their positions at the Inguri Dam on the Inguri River, in the Georgian breakaway province of Abkhazia, Friday Aug. 15, 2008. The Inguri Dam is the largest construction in the Caucasus and the traditional frontier between Abkhazian and Georgian territory. The foreign minister of Russia said Georgia could forget about getting back its two breakaway provinces, and the former Soviet republic remained on edge as Russia sent tank columns to search out and destroy Georgian military equipment. (AP Photo/Vladimir Popov)

ПАСЕ не будет вводить санкции против делегации России 01.10.2009

Депутаты ПАСЕ отвергли предложение о введении санкций против делегации России за нежелание Москвы выполнять резолюции ассамблеи. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что в ПАСЕ "возобладал здравый смысл".
President Vladimir Putin, center, speaks at during a United Russia party congress in Moscow, Monday, Dec. 17, 2007. The sigh reads: The All-Russia political party United Russia. Putin told the party congress Monday that he would accept the prime minister's post if his longtime protege Dmitry Medvedev is elected president, guaranteeing Putin a heavyweight political role after he leaves the presidency in May. (AP Photo/Ivan Sekretarev)

Путин согласился официально возглавить "Единую Россию" 15.04.2008

На съезде "Единой России" глава партии Борис Грызлов предложил действующему и избранному президентам РФ вступить в партию. Как и ожидалось, Медведев ответил отказом, а Путин согласился стать главой "Единой России".
Grundsteinlegung für Atomkraftwerk bei St. Petersburg Caption: Sergei Kiriyenko (l) , head of Russiaís Federal Atomic Energy Agency (Rosatom), and Speaker of the State Duma and Chairman of the United Russia Party Boris Gryzlov (r) attend a time capsule ceremony for the Leningradskaya Nuclear Power Plant 2 in the town of Sosnovy Bor near St. Petersburg on August 30, 2007. Foto: Nikita Kryuchkov + +++(c) dpa - Report++

Новый-старый спикер Думы знает имя преемника 07.12.2007

Оставшийся на посту председателя российского парламента лидер прокремлевской партии "Единая Россия" Борис Грызлов дал понять, что ему известно, кто станет президентом в 2008 году.
Russia's Interior Minister Boris Gryzlov, left, smiles during the meeting with Ashcroft meeting in Moscow Monday, June 10, 2002. Others are unidentified. Ashcroft met Monday with Gryzlov, who heads all of Russia's police forces. (AP Photo/ Mikhail Metzel)

Борис Грызлов - о перспективах сотрудничества ЕС и России 19.11.2007

«Россия и Европа: вместе по пути развития» - так называлась представительная международная конференция, состоявшаяся 19 ноября в Берлине. С основным докладом на ней выступил Борис Грызлов. Сообщение из Берлина.
Boris Nemtsov, a leader of the Union of Right Forces, and a former deputy prime minister, speaks at a news conference in Moscow, Friday, Aug. 17, 2007, about his liberal partys platform and plans for Decembers parliamentary elections. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

СПС обвинил Путина в нарушении избирательного законодательства 19.10.2007

Выступая 18 октября в прямом теле- и радиоэфире, президент РФ занимался предвыборной пропагандой в пользу "Единой России", считают в СПС. Борис Грызлов назвал выборы в Госдуму референдумом в поддержку Путина.
Grundsteinlegung für Atomkraftwerk bei St. Petersburg Caption: Sergei Kiriyenko (l) , head of Russiaís Federal Atomic Energy Agency (Rosatom), and Speaker of the State Duma and Chairman of the United Russia Party Boris Gryzlov (r) attend a time capsule ceremony for the Leningradskaya Nuclear Power Plant 2 in the town of Sosnovy Bor near St. Petersburg on August 30, 2007. Foto: Nikita Kryuchkov + +++(c) dpa - Report++

Названа первая тройка кандидатов от "Единой России" 25.09.2007

По словам высокопоставленного функционера "Единой России", федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавят Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Светлана Журова.
*** Nur für Bericht am 23.4.2007 zu verwenden *** Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU, (re.), empfängt den Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Boris Gryslow, (li.). Fahne.

В Берлине Грызлову пришлось объяснять действия ОМОНа в отношении «несогласных» 23.04.2007

По приглашению председателя германского бундестага Норберта Ламмерта 23 апреля в Берлин прибыл его российский коллега – спикер Госдумы Борис Грызлов. Репортаж нашего парламентского корреспондента.
*** Nur für Bericht am 23.4.2007 zu verwenden *** Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU, (re.), empfängt den Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Boris Gryslow, (li.). Fahne.

Визит спикера Госдумы РФ в Берлин проходит на фоне "подвигов" ОМОНа 23.04.2007

По приглашению председателя бундестага Норберта Ламмерта в понедельник, 23 апреля, в Берлин прибыл его российский коллега – председатель Госдумы Борис Грызлов.

Праздник не для всех 20.12.2006

Белорусские депутаты отмечают десятилетие Палаты представителей. Поздравить депутатов всех трех созывов приехал спикер Госдумы России Борис Грызлов. Однако праздник получился не для всех.