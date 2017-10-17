Большинство соискателей убежища приезжают в ФРГ без оснований

Лишь 35 процентов соискателей убежища в Германии получают статус, гарантирующий им правовую защиту. Об этом заявил глава Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF) Ханс-Экхард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer). Выдержки из интервью с ним для еженедельника Welt am Sonntag немецкое издание опубликовало в субботу, 23 марта, на своем сайте.

По словам Зоммера, такие цифры свидетельствуют о том, что многие прибывают в ФРГ, "не имея оснований для соискания убежища".

Так, в 2018 году BAMF зарегистрировало 162 тысячи заявок со стороны соискателей. Это число "сопоставимо с населением большого города", подчеркнул Ханс-Экхард Зоммер, отметив, что цифры слишком высокие. В то же время руководитель ведомства высказался против введения целевых показателей на основе одной лишь статистики.

Более половины - без документов

При этом, как указал Зоммер, порядка 54 процентов соискателей при подаче ходатайств не могут предоставить документы, подтверждающие личность. Некоторые предъявляют бумаги, оформленные в странах ЕС, однако в действительности принадлежащие другим лицам. Речь идет о подделке документов, незаконном пользовании ими или же присвоении чужих удостоверений личности.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2018 года из Германии в другие страны ЕС выслали рекордное число беженцев - 8658 человек.

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