 Большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2019

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Россия

Большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Согласно опросу ВЦИОМ, лишь 10 процентов горожан считают сквер в центре Екатеринбурга подходящим местом для строительства храма Святой Екатерины. Противоположной точки зрения придерживаются 74 процента респондентов.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга (74 процента) выступают против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы в центре города. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в среду, 22 мая. Лишь 10 процентов опрошенных считают сквер подходящим местом для реализации проекта.

Контекст

Президент Путин прокомментировал протесты против строительства храма в Екатеринбурге и предложил провести в городе опрос. DW выясняла, кто будет его проводить и перспективное ли это занятие. (17.05.2019)

Почему акции протеста из столицы России перемещаются в провинцию? Для людей, лишенных других инструментов, - это единственный способ воздействовать на власть, считает Александр Плющев. (17.05.2019)

Как показал опрос, 58 процентов екатеринбуржцев считают, что храм должен быть построен, но в другой части города. Против строительства храма в принципе выступают 18 процентов респондентов, и еще 14 процентов согласны на сооружение храма в сквере, если проект будет скорректирован с учетом мнения жителей.

Мэр Екатеринбурга критикует ВЦИОМ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский раскритиковал публикацию результатов исследования ВЦИОМ, подчеркнув, что решающее значение будет иметь лишь опрос, который в настоящее время готовят городские власти.

"Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос, смотрим на репрезентативность выборки, готовим методологию. Я бы предложил работать, как договорились, потому что кто-то из сторонников (храма) может принести свое исследование, по которому (мнение) будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" - спросил Высокинский в интервью агентству РБК..

Протесты в Екатеринбурге

13 мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая в дело вмешался президент России Владимир Путин, который предложил провести опрос горожан по поводу места строительства.

Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население и на время подготовки и проведения голосования заморозила строительство храма.

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