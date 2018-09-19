Большинство европейцев - за дальнейший прием беженцев от войны

Более двух третей европейцев выступают за дальнейший прием беженцев от насилия и войн. Такое мнение разделяют в среднем 77 процентов населения Европы, сообщает в четверг, 20 сентября, газета Die Welt со ссылкой на результаты опроса, проведенного американским социологическим институтом Pew.

Согласно результатам этого исследования, в Германии 82 процента респондентов согласны с дальнейшим приемом таких беженцев, лишь 16 процентов выступают против. Больше всего сторонников этой идеи - в Испании (86 процентов). За ней следуют Нидерланды (83 процента), Швеция (81), Франция (79) и Великобритания (74 процента). В то же время в Италии принимать беженцев от войн и насилия готовы 56 процентов респондентов, а в Польше и Венгрии - соответственно лишь 49 и 32 процента.

Проведенное институтом Pew исследование также показало, что подавляющее большинство европейцев недовольно тем, как Евросоюз борется с миграционным кризисом. В Германии действиями властей в этой сфере недовольны 66 процентов опрошенных, в Греции - 92 процента, в Швеции - 84, в Венгрии - 80 и в Италии - 78 процентов.

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