Большинство арестованных украинских моряков - в "Лефортово"

Большинство - 21 из 24 - украинских моряков, задержанных после захвата Россией кораблей в Керченском проливе, помещены под стражу в московском следственном изоляторе "Лефортово". Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, все они помещены в карантин, что предполагает "раздельное нахождение в двух- или трехместных камерах". В ближайшее время будет проведено медосвидетельствование, с украинскими военными пообщается психолог.

Раненые - в "Матросской тишине"

Между тем адвокат Николай Полозов позднее уточнил, что трое раненых моряков находятся в больнице московского следственного изолятора "Матросская тишина".

"Пока информации по состоянию здоровья нет", - отметил юрист, который представляет интересы одного из украинцев.

Он добавил, что в выходные в СИЗО не пускают. Кроме того, необходимо получить разрешение от следователя. "Сейчас будем заниматься бумажной работой, чтобы поскорее попасть к ним", - отметил Полозов.

Захват украинских судов в Черном море

Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. С призывом к Москве освободить украинских моряков и суда выступили лидеры стран "большой семерки".

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