 Большинство американцев недовольно политикой Трампа в отношении России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.07.2018

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Мир

Большинство американцев недовольно политикой Трампа в отношении России

По данным опроса, выступление Трампа в Хельсинки вызвало недовольство американцев. Лидер демократов в Сенате Шумер назвал оправдания президента запоздалыми и неэффективными.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Выступление президента США Дональда Трампа после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки вызвало недовольство большинства американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и институтом Ipsos.

55 процентов респондентов заявили, что не согласны с действиями Трампа в сфере американо-российских отношений, еще 37 процентов их одобряют, сообщает агентство в среду, 18 июня. Среди республиканцев поддержка политики Трампа в отношении РФ достигает 71 процента, среди демократов - лишь 14 процентов.

Трамп заявил, что "оговорился" в Хельсинки

Между тем после резкой критики выступления Трампа в Хельсинки, высказанной как демократами, так и республиканцами, американский президент 17 июля в Вашингтоне заявил перед прессой, что согласен с информацией спецслужб США о российских кибератаках во время предвыборной кампании 2016 года.

Трамп отметил, что при просмотре записи пресс-конференции с президентом Путиным он заметил противоречия в своих словах. В Хельсинки он просто "оговорился", утверждал глава Белого дома и подчеркнул, что принимает информацию спецслужб о причастности России к хакерскими атаками во время последних президентских выборов в США.

Кроме того, Трамп в интервью телеканалу Fox News опроверг обвинение в том, что испытывает большую симпатию к российскому руководству, и назвал свою позицию "не пророссийской", а нейтральной. "Я лишь хочу, чтобы страна (США. - Ред.) была безопасной", - подчеркнул он. На вопрос о том, считает ли он РФ главным оппонентом США, американский президент ответил, что не стал бы употреблять это слово. "Мы все можем сотрудничать", - добавил он.

"Выступление запоздало на 24 часа"

В ответ на попытку Трампа оправдаться за свое выступление в Хельсинки лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер указал, что это заявление главы Белого дома запоздало на 24 часа и было сделано в неправильном месте. "Если президент не может прямо сказать президенту Путину, что тот неправ и что правда на нашей стороне и стороне наших спецслужб, это неэффективно и - еще хуже - еще один признак слабости", - подчеркнул он.

Контекст

Ранее влиятельные сенаторы обвинили Трампа в том, что он недостаточно четко заявил о вмешательстве РФ в выборы в США во время пресс-конференции в Хельсинки. Чак Шумер назвал его выступление "постыдным" и указал, что еще никогда в истории США президент не защищал противника таким образом, как это сделал Трамп по отношению к Путину. Республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления президента в Хельсинки стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.

Скандальное выступление

В столице Финляндии 16 апреля Трамп указал, что "не видит причины", по которой Россия должна была вмешиваться в выборы в США. В то же время отрицание российского лидера он назвал "очень сильным и мощным". Таким образом, президент США открыто выступил наперекор мнению своих спецслужб и следственных органов, которые считают вмешательство Москвы доказанным. Вместе с тем часть вины за плохие отношения Вашингтона с Москвой Трамп возложил на свою страну и на расследования американского Минюста, которые он назвал "охотой на ведьм".

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    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Граффити Трампа с Путиным

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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В США сочли поведение Трампа рядом с Путиным позорным и даже предательским

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Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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