Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Беларуси?

В изображение герба Республики Беларусь собираются внести изменения. И хотя, на первый взгляд, они кажутся косметическими, если присмотреться, можно обнаружить интересные символические детали. Так, на гербе поменялось положение глобуса: теперь на его видимой части - не территория России, а Европа. Означает ли это и разворот внешней политики Беларуси - выясняла DW.

Герб Беларуси станет более миролюбивым

О планируемых изменениях в изображение герба объявил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. На пресс-конференции он сообщил, что герб Беларуси планируют сделать "более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене". По словам Слижевского, граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в изображение герба.

Нынешние изменения касаются вида звезды, которая, по выражению Слижевского, сейчас носит слишком "воинствующий характер", цветовых решений некоторых элементов и более четкого написания слов "Рэспубліка Беларусь" на ленте. Однако больше всего внимание общественности привлек поворот земного шара на гербе - он повернут так, что стало видно меньше территории России и больше - Европы.

Герб Беларуси

В ответ на запрос DW о значении нового расположения глобуса на гербе Беларуси в пресс-службе Минюста сообщили, что "эксперты Геральдического совета, используя сравнительный анализ и руководствуясь правилами и законами геральдики, выявили ряд недостатков, которые порой вызывают вопросы не только наших соотечественников, но и иностранных граждан". Теперь контуры материков на изображении планеты станут более четкими и географически выверенными, указали в пресс-службе.

Не России меньше, а Беларусь в центре

Мнения о символическом значении поворота глобуса на гербе Беларуси от России к Европе среди провластных и оппозиционных деятелей разделились. Депутат белорусского парламента, глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич считает, что тут не стоит искать никакой политической подоплеки: "Беларусь не меняет свою символику, а лишь вносит эстетические изменения в герб, чтобы он выглядел современно. Никакой политики в этом нет".

В зале заседаний Палаты представителей

После разворота глобуса на гербе, по мнению Гайдукевича, внешняя политика Беларуси не изменится. "Я вам больше скажу, дело не в том, что на гербе больше или меньше России стало. Глобус повернулся так, чтобы Беларусь выделялась, чтобы она в центре была", - уверен глава ЛДПБ.

Мнение Гайдукевича поддержал и его коллега по парламенту Андрей Савиных. "Не думаю, что разворот глобуса несет информацию об изменениях в политическом курсе Беларуси. И внешняя политика, и философия международных отношений остаются неизменными", - полагает Савиных.

Изменение герба Беларуси - сигнал Путину и Европе

До 1995 года у Беларуси были совершенно другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня", которые упразднили весной 1995 года по итогам референдума, инициированного Александром Лукашенко. Автором нынешнего изображения герба называл себя тогдашний глава администрации президента Леонид Синицын. За основу, по его словам, был взят герб БССР.

Анатолий Лебедько

Белорусский методолог Владимир Мацкевич рассказывает, что в середине 90-х изменение герба было нужно властям только для того, чтобы оборвать преемственность Беларуси со старыми государственными формами существования народа и привязать ее только к советской традиции.

Сейчас же, по мнению Мацкевича, бессмысленно искать какое-либо символическое значение в изменении герба: "Знаки на сегодняшнем гербе не имеют геральдической традиции. Глобус на гербе - это символ непонятно чего, и зачем над ним висит контур Беларуси - тоже не ясно".

Оппозиционный политик, экс-глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько, в свою очередь, считает, что изменение герба - это сигнал международного назначения. "Это действие не выглядит волнующим электорат Лукашенко. Значит, он делает это для того, чтобы пощекотать нервы Путину, ведь в переговорном процессе с Кремлем у Лукашенко не так много инструментов воздействия", - поясняет оппозиционер. Также, добавил Лебедько, разворот глобуса - это мягкий жест в сторону европейцев.

Репетиция перед изменением Конституции Беларуси?

Бывший руководитель ОГП не думает, что власти Беларуси действительно волнует мнение граждан, как о том заявлял министр юстиции Слижевский. Лебедько вспоминает, что на референдуме в 1995 году вариант изображения герба, вынесенный на голосование, и итоговый вид несколько отличались. "Уже после референдума внесли поправки, изменили волю людей, и никого это не волновало", - констатировал Лебедько.

Главный смысл сегодняшних изменений герба заключается в репетиции предстоящих поправок в Конституцию Беларуси, полагает методолог Владимир Мацкевич. "Сейчас, когда поправки в конституцию готовятся втайне и секретно, проводится тестирование общественного мнения - отвлечение внимания на совершенно незначительные изменения в рисунке герба. Как малозначительные могут быть поданы и изменения в конституцию, а поэтому они смогут быть приняты на каком-либо парламентском слушании", - прогнозирует эксперт. А учитывая, что парламент Беларуси не избирается, а назначается, он может принять какие угодно изменения, заключил Владимир Мацкевич.

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