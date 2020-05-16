Больница в Петербурге, где произошел пожар, закупила ИВЛ в ФРГ

Городская больница Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая в результате пожара погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19, заключила контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Германии. Это следует из данных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Как в субботу, 16 мая, передал городской телеканал "Санкт-Петербург", до конца года должны быть поставлены 84 портативных аппарата для неинвазивной вентиляции легких Prisma 25ST.

Их выпуском занимается производитель медицинского оборудования Löwenstein Medical GmbH & Co. KG, базирующийся в Бад-Эмсе (Рейнланд-Пфальц).

По сведениям канала, контракт заключен на сумму 27,7 млн рублей (свыше 348 тыс. евро).

DW направила компании запрос с просьбой подтвердить размер контракта и временные рамки поставок.

Обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М" проистановлено в РФ

Как следует из информации на сайте госзакупок, соглашение о приобретении ИВЛ было заключено с единственным поставщиком. Это возможно, если необходимость оказания медицинской помощи возникла "в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы".

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) ранее приостановила обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Как сообщила 13 мая пресс-служба ведомства, именно эти модели использовались для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом SARS-CoV-2 в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать возгорание аппаратов.

Как следует из материалов на портале госзакупок РФ, больница Святого великомученика Георгия, перепрофилированная в инфекционный стационар для лечения зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, в апреле приобрела 237 аппаратов ИВЛ модели "Авента-М" 2020 года выпуска на общую сумму 441 млн рублей.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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