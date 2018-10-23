 Болтон назвал угрозой российские ракеты в Европе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2018

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Мир

Болтон назвал угрозой российские ракеты в Европе

Выход США из Договора о РМСД не угрожает глобальной стабильности, заявил советник Трампа. Угрозой, по его словам, является "наличие российских ракет на европейской территории".

Джон Болтон в Москве

Джон Болтон в Москве

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД) не разрушит глобальную стабильность. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил на пресс-конференции в Москве во вторник, 23 октября. Угрозой является "наличие российских баллистических ракет на европейской территории", добавил он.

В ходе визита в Россию советник президента США детально обсудил связанные с контролем над вооружением вопросы и решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора о РСМД. Вашингтон пока не сделал официального заявления о выходе, подчеркнул Болтон. Ранее президент США заявил, что Москва "не придерживается духа соглашения".

Контекст

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Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр. (22.10.2018)

Обсуждение возможного расширения состава участников соглашения велось "начиная с 2004 года", цитирует Болтона информагентство "Интерфакс". По его словам, на сегодняшний день "нет возможности реализовать эти идеи".

Взаимные обвинения

США обвиняют Россию в нарушении соглашения из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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