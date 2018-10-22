 Болтон и Патрушев поговорили о разоружении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.10.2018

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Мир

Болтон и Патрушев поговорили о разоружении

Джон Болтон и Николай Патрушев обсудили договоры и конвенции о вооружениях. Болтон хочет уточнить позицию Москвы по СНВ-3, РФ готова устранять претензии по Договору о РСМД.

Джон Болтон и Николай Патрушев

Джон Болтон и Николай Патрушев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник, 22 октября, встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. Переговоры продолжались около пяти часов. Политики обсудили договоры и конвенции о вооружениях, в частности, перспективы продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года еще на пять лет.

Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия в этом разговоре "подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий", пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Совбеза РФ. Болтон и Патрушев также говорили о ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

Болтон высказался по Договору о РСМД

В интервью "Эху Москвы" в тот же день Болтон сказал, что США хотели бы уточнить позицию России по СНВ-3, своей Вашингтон по этому соглашению пока не выработал.

Контекст

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Одновременно Болтон заявил, что договориться по РСМД только силами США и России невозможно. "Есть ряд стран, которые производят ракеты средней дальности, крылатые ракеты. Это и Северная Корея, это и Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным, всеохватным договором, как это было во времена Советского Союза", - сказал Болтон.

"Сейчас Россия - один из игроков этого процесса. Поэтому США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью", - уточнил он в эфире радиостанции.

Болтон и Патрушев также обговорили возможность встречи президентов России и США. Патрушев, по словам Болтона, передаст это президенту РФ Владимиру Путину. "Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина ", - сказал Болтон газете "Коммерсант".

Джон Болтон встретится с Владимиром Путиным

Позднее Болтон провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прессу на нее не пригласили.

С президентом РФ Владимиром Путиным Болтон встретится 23 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем", - сказал Песков.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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