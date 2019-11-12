Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов

Власти Боливии в понедельник, 30 декабря, объявили нескольких зарубежных дипломатов персонами нон-грата. Посол Мексики в Ла-Пасе Мария Тереса Меркадо, временная поверенная в делах Испании в Боливии Кристина Боррегеро, а также консул Испании в Боливии Альваро Фернандес должны покинуть страну в течение 72 часов, заявила Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса.

Дипломатический кризис возник после визита Кристины Боррегеро в посольство Мексики в Ла-Пасе. Боливийский министр внутренних дел Артуро Мурильо обвинил ее в намерении тайно вывести из посольства бывшего чиновника из правительства Моралеса.

Официальный Мадрид отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Боливии. Подобные утверждения являются "клеветой", цель которой - нанести урон отношениям двух стран с помощью "теорий заговора", говорится в заявлении испанского правительства. Мадрид в ответ объявил персонами нон-грата трех боливийских дипломатов. Мексика также осудила "политическое" решение Боливии.

Протесты после выборов президента Боливии

В конце октября в Боливии прошли выборы главы государства. Верховный избирательный суд, который играет в стране роль избирательной комиссии, объявил о победе действующего президента Эво Моралеса уже в первом туре. Однако предварительные результаты голосования указывали на возможность второго тура.

Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил о своей отставке. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило ушедшего в отставку президента в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Смотрите также:

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций "Резня 4 июня" Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Таньанмэнь 4 июня 1989 года. Участники демонстраций и митингов (прежде всего, молодежь) требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня власти КНР приказали армейским подразделениям при участии танков "очистить" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Девушка на Майдане На Майдане. "Фашистских молодчиков", о которых так настойчиво твердили многие российские СМИ и даже официальные лица в 2014 году и позже, видно не было. Здесь были совсем другие люди.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций От гильотины к согласию Во время Великой французской революции на этой парижской площади, которая тогда и называлась Площадью революции, стояла гильотина. Здесь казнили "врагов народа": от короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты до вождей коммуны Дантона и Робеспьера. После закрытия Якобинского клуба и конца кровавых казней площадь переименовали в Площадь Согласия - Пляс де ля Конкорд.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Мятежное каре Восстание декабристов, строго говоря, вряд ли можно назвать революцией или даже неудавшейся революцией. Но его значение - историческое и символическое - так велико, что 14 декабря 1825 года стало одной из самых знаменательных дат российской истории. Это восстание обессмертило и Сенатскую площадь, на которой стояли мятежные войска.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Народное восстание В июне 1953 года сразу в нескольких городах ГДР начались забастовки рабочих и строителей. Они выдвигали не только экономические, но и политические требования, протестуя против всевластия СЕПГ. Самые крупные демонстрации проходили в Берлине, тогда еще не разделенном Стеной. Они переросли в народное восстание. Восставшие огромной колонной прошли по Парижской площади перед Бранденбургскими воротами.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций В коллективной памяти Напуганные народным возмущением, власти ГДР обратились к советскому военному командованию. И с помощью советских танков восстание удалось подавить. Несколько десятков человек были застрелены советскими солдатами и восточногерманскими полицейскими, сотни получили тюремные сроки. День 17 июня 1953 года навсегда остался в коллективной памяти немцев. Его до сих пор отмечают в Германии.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Провозвестник "бархатной революции" И снова советские танки - на этот раз на Вацлавской площади в Праге. 24 дивизии стран Варшавского договора были введены в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - период либеральных реформ в тогда еще социалистической ЧССР. На этой же площади спустя 21 год пражане праздновали победу "бархатной революции". Коммунисты были отстранены от власти.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Победа "Солидарности" Площадью "Солидарности" называется сейчас площадь перед гданьской верфью, которая раньше носила имя Ленина. Здесь возник независимый профсоюз "Солидарность". Летом и осенью 1980 года в Гданьске и других городах Польши началась волна забастовок. В декабре польские власти согласилось удовлетворить требования бастующих, и лидера "Солидарности" Леха Валенсу чествовали как народного героя.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Аэропорт Шереметьево-3 Свидетельством недееспособности не только советских ПВО, но и всей политической системы СССР, одним из столпов которой была милитаризация страны, стал полет Матиаса Руста. 18-летний немец перелетел из Хельсинки в Москву на легком самолетике и приземлился 28 мая 1987 года на Красной площади. Полет Руста стал одним из символов перестройки и привел к революционным переменам во внешней политике СССР.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Арабская весна Название площади Тахрир в Каире в переводе означает "Площадь освобождения". В 2011 году здесь собирались до миллиона человек, добившихся, в конце концов, отставки президента Мубарака. Волна восстаний, революций, массовых протестов охватила арабский мир. В январе 2013 года площадь Тахрир снова стала центром протестов - на этот раз против антидемократической политики Мухаммеда Мурси.

От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций Против премьера На площади Таксим в центре Стамбула в мае 2013 года шли настоящие бои между полицией и демонстрантами. Поводом для массовых выступлений стали планы сноса исторических зданий и вырубки деревьев близлежащего парка. Но истинной причиной протестов, перекинувшихся и на другие города Турции, было недовольство политикой Эрдогана, лидера исламской Партии справедливости. Автор: Ефим Шуман

