 Более 7000 человек вышли на защиту Хамбахского леса на западе ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2018

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Германия

Более 7000 человек вышли на защиту Хамбахского леса на западе ФРГ

Концерн RWE намерен вырубить часть деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах на западе ФРГ. Ранее снос лагеря экоактивистов был приостановлен из-за гибели журналиста.

Hambacher Forst Räumung Regen Aktivisten (Reuters/W. Rattay)

В районе угольного разреза Хамбах на западе Германии в воскресенье, 23 сентября, вновь прошла демонстрация против вырубки деревьев, добычи угля и сноса лагеря экоактивистов. По данным организаторов, на акцию "Прогулка по лесу", несмотря на усиливающийся дождь, пришли более 7000 человек - больше, чем на протест на прошлой неделе.

Накануне полиция запретила проводить шествие по лесу. Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Мюнстере проверил жалобу экоактивистов на запрет в рамках ускоренной процедуры. В результате им разрешили провести митинг в каком-либо одном конкретном месте, где у полиции будет возможность обеспечить безопасность участников.

Контекст

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Едва не дошло до столкновений с полицией

Лидеры движения экоактивистов выступили перед собравшимися на большой поляне. Следить за порядком приехали десятки полицейских, которые, как пишут в соцсети Twitter активисты, сначала проверяли документы при входе на огороженную территорию проведения акции, но потом прекратили контроль.

Активисты призывали в Twitter, несмотря на запрет, совершить шествие по лесу, отмечая, что "во многих местах контроль не проводится". Позже группа полицейских в шлемах и со щитами попыталась вытеснить из леса многочисленную группу активистов. Ведущие прямую трансляцию демонстранты отметили, что получилось наоборот - протестующие вытеснили полицейских. Некоторые участники акции рассказывают о применении полицией перцового спрея.

Суд постановил снести лагерь экоактивистов

Энергетический концерн RWE намерен в середине октября начать вырубку части деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах. В ответ экоактивисты призвали к масштабной акции неповиновения и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях. Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе, и к 19 сентября были разобраны 39 из более чем 50 построек экоактивистов. Однако полицейская операция по сносу лагеря была приостановлена из-за трагической гибели журналиста, упавшего с висячего мостика.

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    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


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Протест на деревьях: как и почему немецкие экоактивисты защищают лес Хамбах

Контекст

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду

Изменения климата, вырубка леса, загрязнение воды - если внимательно присмотреться к состоянию окружающей среды, выясняется, что ей нанесен гораздо больший вред, чем предполагалось. Ярким примером тому служат Олимпиады. (14.02.2018)  

Ссылки в интернете

Снос лагеря в Хамбахском лесу на западе Германии приостановлен из-за ЧП

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Карьер Хамбах - #DailyDrone  

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