 Более 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Более 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде

В ЮНЕСКО подчеркнули, что чистая вода и надежное сантехническое оборудование - это права человека. Между тем для миллиардов людей эти права остаются нереализованными.

Венесуэльцы набирают воду из реки, куда сливается большинство канализационных стоков

Венесуэльцы набирают воду из реки, куда сливается большинство канализационных стоков

Во всем мире 2,1 млрд человек не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, обнародованном во вторник, 19 марта, в Женеве. Еще 4,3 млрд человек лишены адекватного сантехнического оборудования. При этом в особенно трудном положении находятся люди, живущие в нищете, - беженцы, а также обитатели трущоб, отмечается в документе.

Контекст

Каждый второй житель Таджикистана не имеет постоянного доступа к чистой и безопасной питьевой воде. Такие данные получили в ходе своего исследования представители британской гуманитарной организации Oxfam. (12.04.2011)

Пресная вода составляет всего три процента мировых водных ресурсов. Потепление климата усиливает угрозу того, что полярные льды растают и растворятся в соленой морской воде, опреснение которой стоит немалых денег. (19.08.2009)

"Безопасный доступ к воде и адекватное сантехническое оборудование - это права человека. Однако для миллиардов людей эти права не реализованы", - констатировала в этой связи член президиума немецкой комиссии при ЮНЕСКО Улла Буркхардт (Ulla Burkhardt). По ее словам, более двух миллиардов человек живут без чистой питьевой воды, а 844 миллиона вынуждены ежедневно тратить минимум полчаса, чтобы набрать воду, или вообще не имеют доступа к ней.

Даже в Европе и Северной Америке около 57 млн человек не имеют водопроводов в своих домах, а 36 млн не имеют даже базовой сантехники, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. В числе тех, кто находится в наиболее трудном положении, - индейские общины  в Канаде. 40 процентов из них имеют доступ лишь к некачественной воде со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для здоровья, сказала Озулай.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Мало земли - маленькие субсидии

    267 евро за гектар - столько в среднем получают от структур Евросоюза агропромышленные предприятия в Европе. Но чем меньше земли, тем меньше и европейских субсидий. В итоге крупные агропромышленные комплексы процветают, а мелкие фермеры разоряются - критикуют авторы исследования Agrar-Atlas, подготовленного экологической организацией BUND, Фондом им. Генриха Бёлля и изданием Le Monde diplomatique.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Нитраты в грунтовых водах

    Большие площади угодий по-прежнему "щедро" удобряют - в том числе органическими удобрениями, которых в связи с большим поголовьем скота имеется более чем достаточно. Итог: в связи с избыточностью удобрений часть их не усваивается растениями, а попадает в грунтовые воды, в результате чего все чаще уровень нитратов там превышает допустимые в ЕС нормы.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пестициды в волосах

    Статистика продаж химических веществ, применяемых для защиты растений, показывает, что масштаб их использования в Европе не меняется уже 15 лет. Но только исследование, проведенное в 6 странах ЕС, выявило наличие остатков 15 видов пестицидов в человеческих волосах. Есть основания полагать, что такая же картина - в остальных 22 странах Евросоюза.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пчелы под угрозой

    Широкое использование пестицидов и уничтожение разнообразной флоры в пользу монокультур на больших площадях приводит к исчезновению целых видов животных и насекомых. Например, в Германии под угрозой исчезновения находится до 40% диких пчел.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство - жертва и виновник происходящего

    Сельское хозяйство в Европе несет огромные убытки из-за изменения климата - но именно оно наносит ему и немалый вред. После энергетики и транспорта сельское хозяйство является в ЕС третьим крупнейшим источником парниковых газов.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Европейцы страдают от ожирения

    Каждый второй житель Европейского Союза имеет избыточный вес, каждый шестой страдает от ожирения. Европейцы едят слишком много - и все больше нездоровой пищи, что поощряет пищевая промышленность. При этом влияние удобрений, пестицидов, гормонов и антибиотиков на здоровье человека изучено мало.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Животноводство значит живодерство?

    Содержание скота в промышленном животноводстве не имеет ничего общего с естественными условиями обитания животных. По данным статистического ведомства Eurostat, жители ЕС готовы больше платить за продукты питания ради более гуманного обращения с животными. Вот только найти на рынке мясо с ферм, не использующих промышленное животноводство, практически невозможно.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    "Био" - это действительно экологические продукты?

    Сертификат "Bio" выдается в Европе только тем производителям, которые выполняют критерии Евросоюза по экологичности продукции. Но как выяснила швейцарская НПО Pusch, сами европейские критерии слишком мягки. Это касается прежде всего полива, сохранения многообразия флоры и фауны, защиты климата и социальных стандартов в организации производства.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Дотации ЕС - на эксплуатацию работников?

    В испанской провинции Альмерия выращивают овощи и фрукты. Работают там нередко нелегальные мигранты, которым платят ниже минимального размера оплаты труда, не заключают социальную страховку и вынуждают жить в нечеловеческих условиях. И тем не менее: благодаря дотациям ЕС здесь удается выращивать продукцию, себестоимость которой ниже чем в Африке.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Глобальный вред от аграрной политики ЕС

    Аграрная политика Европейского Союза наносит вред экологии и в глобальном масштабе. Например, ради выращивания кормовой сои в Азии и Латинской Америке вырубают тропические леса. А в странах Африки разоряются крестьяне и фермеры, так как не могут выдержать конкуренции с экспортом дотационной сельхозпродукции из ЕС - например, курятины.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Активисты-экологи борются, но исход борьбы не ясен

    Реформирование аграрной политики ЕС происходит раз в 7 лет. Сейчас обсуждаются изменения с 2021 года. Агропромышленный комплекс лобирует в Брюсселе свои интересы. Активисты экологических организаций и обществ прав защиты потребителей тоже не дремлют - однако их влияние не столь сильно.

    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


Смотреть видео 04:56

Вода в Германии: почему немцы не боятся пить из-под крана (07.06.2018)

 

Контекст

Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

Почти 60 млрд евро дотаций получают ежегодно сельхозпроизводители от Евросоюза. Но лишь малая часть достается производителям экологических продуктов. Новое исследование подвергает состояние дел в ЕС резкой критике. (10.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вода в Германии: почему немцы не боятся пить из-под крана (07.06.2018)  

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть  

Африка страдает от голода и террора  

Также по теме

Bonn - Deutsch-Russischer Science Slam am 19.10.2017 - Infoposter von deutsch-russischen Forum Copyright: Deutsch-Russisches Forum/Roman Bittner

Что делают в науке Винни Пух и блудницы 23.10.2017

Научный слэм - дело увлекательное! Когда на сцену выходят молодые ученые и представляют зрителям свои проекты, то здесь не обходится без романтики и попкорна.

Реклама

Самые читаемые

Голосование по "Брекзиту" могут отменить из-за закона 415-летней давности  

Венесуэла хочет при помощи РФ обойти санкции по продаже нефти  

Правозащитники о приговоре Оюбу Титиеву: "Это сигнал всем"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно