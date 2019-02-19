Более 100 вернувшихся в Германию исламистов имеют боевую подготовку

Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке или Сирии или получили боевую подготовку, сообщило в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии.

С 2014 года террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) захватила значительную часть северной и восточной частей Ирака, а позже распространила свое влияние на обширные регионы соседней Сирии, где идет гражданская война. Однако в последующие годы группировка потерпела сокрушительное поражение в Ираке и утратила практически все захваченные ею территории в Сирии, что заставило воевавших в рядах ИГ исламистов из разных стран покинуть районы боевых действий.

Все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении них проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится "в двузначном диапазоне".

Помимо уголовного преследования и наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции объявило, что, по его подсчетам, в ФРГ есть около 2080 потенциально опасных исламистов.

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