Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

37 процентов москвичей в целом положительно отнеслись к прошедшим в российской столице акциям протеста против отказа допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 7 августа, результаты опроса, который провели социологи Левада-центра по заказу близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества.

26 процентов опрошенных заявили, что, несмотря на положительное отношение к акциям в целом, сами в них не участвуют, 9 процентов не исключили, что могут присоединиться к протестующим, еще 2 процента признали, что уже выходили на улицы Москвы в знак протеста. 27 респондентов относятся к последним событиям негативно, еще 30 процентам опрошенных происходящее безразлично.

Социологи также отмечают высокую осведомленность москвичей об акциях протеста. Внимательно следят за происходящим около трети жителей столицы (29 процентов) и почти каждый второй (48 процентов) что-то слышал об этом. В опросе, проводившемся с 26 по 31 июля, приняли участие 1500 человек.

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Фактически одновременно с Левада-центром свой традиционный телефонный опрос москвичей провел фонд "Петербургская политика". Согласно его данным, о поддержке протестных акций сообщили 30,6 процента жителей столицы. Причем после разгона митинга "За честные выборы" 27 июля доля москвичей, готовых принять участие в подобных акциях, незначительно возросла - до 11,2 процента. Негативно относятся к протестам 37 процентов опрошенных.

При этом 33,4 процента москвичей обвинили в большом количестве задержаний на митинге 27 июля организаторов и участников акции. 16,3 процента - правительство Москвы и лично мэра столицы, 17,1 процента - представителей силовых структур. Каждый третий респондент затруднился ответить. В опросе участвовали 1200 человек.

Протесты в Москве

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция в Москве согласована с мэрией и пройдет 10 августа на проспекте Сахарова.

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