 Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2019

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Россия

Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

В целом положительно отнеслись к акциям 37 процентов опрошенных москвичей, причем 2 процента признали, что уже выходили на улицы города в знак протеста. 27 процентов респондентов восприняли происшедшее 27 июля негативно.

Силовики у памятника Пушкину. Москва, 3 августа

Силовики у памятника Пушкину. Москва, 3 августа

37 процентов москвичей в целом положительно отнеслись к прошедшим в российской столице акциям протеста против отказа допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 7 августа, результаты опроса, который провели социологи Левада-центра по заказу близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества.  

26 процентов опрошенных заявили, что, несмотря на положительное отношение к акциям в целом, сами в них не участвуют, 9 процентов не исключили, что могут присоединиться к протестующим, еще 2 процента признали, что уже выходили на улицы Москвы в знак протеста. 27 респондентов относятся к последним событиям негативно, еще 30 процентам опрошенных происходящее безразлично.

Контекст

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Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

В воззвании содержится призыв прекратить уголовное дело, возбужденное СК РФ после акции 27 июля, в связи с явным отсутствием события преступления. (06.08.2019)

Социологи также отмечают высокую осведомленность москвичей об акциях протеста. Внимательно следят за происходящим около трети жителей столицы (29 процентов) и почти каждый второй (48 процентов) что-то слышал об этом. В опросе, проводившемся с 26 по 31 июля, приняли участие 1500 человек.

Похожая статистика

Фактически одновременно с Левада-центром свой традиционный телефонный опрос москвичей провел фонд "Петербургская политика". Согласно его данным, о поддержке протестных акций сообщили 30,6 процента жителей столицы. Причем после разгона митинга "За честные выборы" 27 июля доля москвичей, готовых принять участие в подобных акциях, незначительно возросла - до 11,2 процента. Негативно относятся к протестам 37 процентов опрошенных.

При этом 33,4 процента москвичей обвинили в большом количестве задержаний на митинге 27 июля организаторов и участников акции. 16,3 процента - правительство Москвы и лично мэра столицы, 17,1 процента - представителей силовых структур. Каждый третий респондент затруднился ответить. В опросе участвовали 1200 человек.

Протесты в Москве

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция в Москве согласована с мэрией и пройдет 10 августа на проспекте Сахарова.

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    Автор: Евгений Жуков


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Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

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