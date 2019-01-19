 Более ста тысяч греков протестуют против переименования Македонии | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Более ста тысяч греков протестуют против переименования Македонии

Соглашение о переименовании Македонии вызывало споры в правящей в Греции коалиции и массовые протесты в стране. Ранее договор поддержал македонский парламент.

Акция протеста в Афинах 20 января 2019 года

Акция протеста в Афинах 20 января 2019 года

На демонстрации противников 
соглашения со Скопье об изменении названия соседней Республики Македония в Афинах произошли столкновения с полицией. Силы правопорядка применили в воскресенье, 20 января, дубинки и слезоточивый газ в отношении нескольких групп экстремистов, попытавшихся проникнуть во двор парламента и бросавших камни, петарды и другие предметы в полицейских. В ходе столкновений пострадали более десяти сотрудников правоохранительных органов.

В общей сложности в преимущественно мирных протестах приняли участие, по данным полиции, больше ста тысяч человек. СМИ говорят о не менее чем 150 000 демонстрантов

Для обеспечения безопасности были мобилизованы более полутора тысяч полицейских. Несмотря на то, что мероприятие было запланировано на 14.00 по местному времени, еще утром на улицы греческой столицы вышли тысячи протестующих. В окрестностях Афин было замечено большое число автобусов, на которых организованно прибыли сторонники националистских и консервативных движений.

Контекст

Низкая активность избирателей на референдуме в Македонии - плохой сигнал для развития страны. Но такому итогу поспособствовал и Запад своей нерешительностью, считает Адельхайд Файльке. (01.10.2018)

У Афин и Москвы традиционно тесные связи, однако за последний месяц отношения резко испортились. Случилось это после того, как Греция уладила с Македонией многолетний спор о названии этой страны. (06.08.2018)

Споры в Греции вокруг договора с Македонией

Спор вокруг названия "Республика Македония" ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году. Причина - в наличии в составе Греции области Македония. 17 июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев заключили в греческом Преспесе соглашение о переименовании государства Македонии в Республику Северная Македония. 11 января его одобрил македонский парламент, голосование в Афинах должно пройти в конце января.

Однако в Греции не утихают споры вокруг договора. Многие греки считают, что название "Македония" должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, а любое другое использование этого наименования - посягательство на историческое наследие.

В знак протеста против соглашения покинул свой пост глава Минобороны Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки". Он также объявил о возможном развале правящей коалиции, образованной вместе с Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), лидером которой является Ципрас. Премьер поставил вопрос о доверии правительству. 16 января в его поддержку высказался 151 депутат, 148 были против.

Афины до сих пор блокировали вступление соседней Македонии в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления ее названия Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

Смотрите также:

  • Золотая маска XVI века до н.э

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Золотая маска XVI века до н.э. - главный экспонат выставки о Микенах, центре древнейшей цивилизации в Европе. Почти 400 древних объектов прибыли в музей Карлсруэ из Греции, многие из них впервые показывают за ее пределами. Эту погребальную маску немецкий любитель-археолог Генрих Шлиман, первооткрыватель микенской культуры, обнаружил в 1876 году в так называемой "гробнице Агамемнона".

  • Мегарон - сердце микенского дворца

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микены играют важную роль в греческих легендах, которые утверждают, что их построил Персей. Историки считают основателями города ахейцев. В пределах города находился дворец, сердцем которого был мегарон - просторный прямоугольный зал с колоннами. Здесь правители проводили официальные приемы и религиозные церемонии. На выставке в Баденском земельном музее Карлсруэ представлена копия зала.

  • Ожерелье из золота, XIV веком до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Богатство и могущество Микен воспето в мифах, Гомер назвал их "золотообильными". О достатке города свидетельствуют и многочисленные предметы из золота, серебра и бронзы, найденные в гробницах. Это искусно выполненное золотое ожерелье датировано XIV веком до н.э.

  • Пуговица из кости и золота XVI века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микенцы славились своим ювелирным искусством. Эта пуговица XVI века до н.э. находилась в одной из шахтовых гробниц древних Микен и была найдена Генрихом Шлиманом в 1876 году. Пуговица выточена из кости, затем покрыта золотом. Спиральный орнамент характерен для искусства раннего периода микенской цивилизации.

  • Выставка о Микенах

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    По поводу этого артефакта XVI-XV веков до н.э. мнения археологов расходятся: одни считают, что это корона жрицы, другие видят в нем шлем - микенцы были завоевателями. Найден в одной из богато украшенных купольных гробниц - толосе.

  • Фрагмент фрески во дворце Нестора

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Удивительным образом сохранился и фрагмент этой древней фрески XIII века до н.э., украшавшей некогда дворец Нестора в древнем Пилосе - еще одном важном полисе этого периода в истории доисторической Греции. На ней - изображение древней красавицы, названной археологами "белой богиней".

  • Бритва из бронзы начала XII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Регулярной гигиене микенцы уделяли, очевидно, большое внимание. Об этом говорит одна из находок - бронзовая бритва для подстригания бороды. Наряду с зеркалами, изделиями из керамики, украшениями, оружием она находилась в одном из захоронений, датируемых началом XII века до н.э.

  • Ларнакс из Тангары, XIII век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Изображение траурной процессии из четырех женщин украшают ларнакс - саркофаг из глины. В последний путь умерших сопровождали, как правило, фигурки идолов, миниатюрные сосуды и украшения из бисера. Этот ларнакс, датированный XIII веком до н.э., родом из древнего города Танагра в Биотии.

  • Золотая кружка, XVI век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    В мир иной состоятельные микенцы отправлялись "во всеоружии", захватив с собой все самое драгоценное. Например, вот эту золотую кружку с изображением дельфинов (XVI век до н.э.).

  • Фигурки быков XIII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    А над фигурками XIII века до н.э., изображающими быков, ученые все еще ломают голову. Их часто находили во время раскопок поселений древних микенцев, но до сих пор с точностью не выяснили их функцию. Возможно, они являлись символом народного поверья, их могли приносить в жертву. Или фигурки делали на радость детям? Познакомиться с этими и другими древними артефактами можно до 2 июня 2019 года.

    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


Смотреть видео 02:08
Now live
02:08 мин

Зачем России провал референдума в Македонии

Контекст

Микены - реальный город из древнегреческих мифов

Выставка в Карлсруэ рассказывает о микенской цивилизации - древнейшей в Европе. (19.12.2018)  

Ссылки в интернете

Парламент в Скопье одобрил переименование Македонии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем России провал референдума в Македонии  

Кто и против чего на самом деле протестует в Македонии  

В Скопье протестующие захватили здание парламента  

Также по теме

Parlament in Skopje Mazedonien Umbenennung zu Republik Nordmazedonien

Парламент в Скопье одобрил переименование Македонии 11.01.2019

Македонские депутаты поддержали соглашение с Грецией о переименовании своей страны в Республику Северная Македония. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО.

Griechenland, Athen: Rücktritt von Panos Kammenos

Министр обороны Греции ушел в отставку из-за спора о Македонии 13.01.2019

Панос Камменос заявил об отставке в преддверии голосования парламента Греции о переименовании Македонии. Выход его партии из коалиции грозит правительственным кризисом.

Griechenland Debatte über Namenstreit mit Mazedonien im Parlament in Athen

Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса 16.01.2019

В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.

Реклама

Самые читаемые

Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года  

Как марихуана влияет на мозг подростка  

"Будущее несовместимо с фашизмом" - как прошел марш памяти Маркелова и Бабуровой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно