Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором?

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

Что дальше?

Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль