Боевики "Талибана" похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане

Афганские военные освободили около 149 человек, взятых в заложники боевиками радикального исламского движения "Талибан". Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

По данным агентства AP, десятки похищенных по-прежнему остаются заложниками талибов. Спецоперация продолжается. В ходе перестрелки были убиты семь боевиков.

Ранее стало известно, что боевики "Талибана" взяли в заложники более сотни пассажиров трех автобусов, направлявшихся в Кабул. Инцидент произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана.

19 августа президент страны Ашраф Гани объявил о готовности заключить перемирие с "Талибаном" на три месяца. По данным агентства Reuters, боевики отвергли предложение главы государства.

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