 Боевики ″Талибана″ похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане | Новости политики из Германии | DW | 20.08.2018

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Политика

Боевики "Талибана" похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане

Боевики радикального исламского движения "Талибан" похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Часть заложников спасена в ходе спецоперации.

Боевики Талибана

Боевики "Талибана" в Афганистане

Афганские военные освободили около 149 человек, взятых в заложники боевиками радикального исламского движения "Талибан". Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

По данным агентства AP, десятки похищенных по-прежнему остаются заложниками талибов. Спецоперация продолжается. В ходе перестрелки были убиты семь боевиков.

Ранее стало известно, что боевики "Талибана" взяли в заложники более сотни пассажиров трех автобусов, направлявшихся в Кабул. Инцидент произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана.

19 августа президент страны Ашраф Гани объявил о готовности заключить перемирие с "Талибаном" на три месяца. По данным агентства Reuters, боевики отвергли предложение главы государства. 

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    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

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    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

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  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

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    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

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    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

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    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

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