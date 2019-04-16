Богатство напоказ в Америке, России и Китае (фотогалерея)

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

Сестры Кардашян, будущие мультимиллионеры

Они становились известными и богатыми уже тогда, в 1992 году. Лорен Гринфилд сделала эту фотографию Ким Кардашян (на переднем плане) и ее сестры Кортни (третья слева) на школьной вечеринке в Лос-Анджелесе в 1992 году. Тогда им было 12 и 13 лет. Реалити-шоу, реклама и бутики женской одежды сделали сестер Кардашян мультимиллионерами. Сейчас только шоу приносит больше 122 миллионов долларов в год.