Богатство напоказ в Америке, России и Китае (фотогалерея)

Фотодокументалист Лорен Гринфилд много лет снимает богатых, точнее, сверхбогатых людей и их жизнь. Ее фотографии сейчас показывают на выставке "Generation Wealth" в Гамбурге.
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