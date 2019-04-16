 Богатство напоказ в Америке, России и Китае (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.04.2019

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Культура и стиль жизни

Богатство напоказ в Америке, России и Китае (фотогалерея)

Фотодокументалист Лорен Гринфилд много лет снимает богатых, точнее, сверхбогатых людей и их жизнь. Ее фотографии сейчас показывают на выставке "Generation Wealth" в Гамбурге.

  • Лорен Гринфилд. 41-летняя Джеки и ее подруги отовариваются в магазине Versace в Беверли-Хиллз

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Versace с доставкой на дом

    41-летняя Джеки и ее подруги "отовариваются" в магазине Versace в Беверли-Хиллз, где селятся многие звезды и сверхбогатые бизнесмены. Для Джеки и ее подруг магазин открыли специально, других посетителей в это время там не было. Обычно сумки, платья из новых коллекций Versace ей привозят домой, чтобы она могла спокойно сделать выбор.

  • Лорен Гринфилд. На праздновании 5-летнего юбилея концептуального магазина КМ20 в Москве

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Золотые туфельки в московском магазине

    Этот снимок Лорен Гринфилд сделала на праздновании 5-летнего юбилея концептуального магазина КМ20 в Москве. Он считается одним из главных мест в России, где можно приобрести вещи, аксессуары, косметику из новых коллекций известных и интересных начинающих дизайнеров.

  • Лорен Гринфилд. Биржевой спекулянт и создатель хедж-фонда, немец Флориан Хомм

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Спекулянт с сигарой

    Биржевой спекулянт и создатель хедж-фонда, немец Флориан Хомм ворочил капиталами в миллиарды долларов, владел замком в Люксембурге и частным зоопарком на острове Мальорка. Потерпел крах. Был арестован во Флоренции по наводке ФБР. Из-за формальной ошибки отпущен. Сейчас живет на родине, в Германии, которая не выдает его США.

  • Лорен Гринфилд. Илона Столье и ее четырехлетняя дочь Мишель у себя дома

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Илона Столье

    Илона Столье с четырехлетней (тогда) дочерью Мишель у себя дома. Москва, 2012 год. Родилась и выросла в Даугавпилсе. 15 лет прожила с предпринимателем, экс-депутатом Госдумы России трех созывов Виталием Южилиным. Пробовала себя как актриса, фотомодель.

  • Лорен Гринфилд. Став стриптизершей, Сикрет Монейи уже в первую неделю заработала почти 20 тысяч долларов.

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Мать-одиночка, ставшая стриптизершей

    28-летнюю Сикрет Монейи, конечно, нельзя назвать сверхбогатой. Но всё познается в сравнении. Мать-одиночка с двумя детьми, она вынуждена была работать сразу на двух работах, чтобы свести концы с концами, - пока не пришла в клуб Magic City в Атланте. Здесь, став стриптизершей, Сикрет уже в первую неделю заработала почти 20 тысяч долларов.

  • Лорен Гринфилд. Ким и Кортни Кардашян в 1992 году

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Сестры Кардашян, будущие мультимиллионеры

    Они становились известными и богатыми уже тогда, в 1992 году. Лорен Гринфилд сделала эту фотографию Ким Кардашян (на переднем плане) и ее сестры Кортни (третья слева) на школьной вечеринке в Лос-Анджелесе в 1992 году. Тогда им было 12 и 13 лет. Реалити-шоу, реклама и бутики женской одежды сделали сестер Кардашян мультимиллионерами. Сейчас только шоу приносит больше 122 миллионов долларов в год.

  • Лорен Гринфилд. Сюэ Цивэнь 43 года, и она является членом сразу трех гольф-клубов (годовые взносы - около 100 тысяч долларов)

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Гольф в аппартаментах

    Сюэ Цивэнь обожает гольф и тренируется даже дома, в своих аппартаментах в Шанхае. Ей 43 года, и она является членом сразу трех гольф-клубов (годовые взносы - около 100 тысяч долларов). В 1994 году Сюэ Цивэнь основала компанию, специализирующуюся на поставках промышленного кабеля. Сейчас она владеет еще несколькими фирмами. Мебель предпочитает исключительно Versace.

  • Лорен Гринфилд на выставке Generation Wealth

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Роскошь на выставке

    Фото- и кинодокументалист Лорен Гринфилд на своей выставке "Поколение богатства" в музее Deichtorhallen в Гамбурге.

    Автор: Ефим Шуман


  • Лорен Гринфилд. 41-летняя Джеки и ее подруги отовариваются в магазине Versace в Беверли-Хиллз

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Versace с доставкой на дом

    41-летняя Джеки и ее подруги "отовариваются" в магазине Versace в Беверли-Хиллз, где селятся многие звезды и сверхбогатые бизнесмены. Для Джеки и ее подруг магазин открыли специально, других посетителей в это время там не было. Обычно сумки, платья из новых коллекций Versace ей привозят домой, чтобы она могла спокойно сделать выбор.

  • Лорен Гринфилд. На праздновании 5-летнего юбилея концептуального магазина КМ20 в Москве

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Золотые туфельки в московском магазине

    Этот снимок Лорен Гринфилд сделала на праздновании 5-летнего юбилея концептуального магазина КМ20 в Москве. Он считается одним из главных мест в России, где можно приобрести вещи, аксессуары, косметику из новых коллекций известных и интересных начинающих дизайнеров.

  • Лорен Гринфилд. Биржевой спекулянт и создатель хедж-фонда, немец Флориан Хомм

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Спекулянт с сигарой

    Биржевой спекулянт и создатель хедж-фонда, немец Флориан Хомм ворочил капиталами в миллиарды долларов, владел замком в Люксембурге и частным зоопарком на острове Мальорка. Потерпел крах. Был арестован во Флоренции по наводке ФБР. Из-за формальной ошибки отпущен. Сейчас живет на родине, в Германии, которая не выдает его США.

  • Лорен Гринфилд. Илона Столье и ее четырехлетняя дочь Мишель у себя дома

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Илона Столье

    Илона Столье с четырехлетней (тогда) дочерью Мишель у себя дома. Москва, 2012 год. Родилась и выросла в Даугавпилсе. 15 лет прожила с предпринимателем, экс-депутатом Госдумы России трех созывов Виталием Южилиным. Пробовала себя как актриса, фотомодель.

  • Лорен Гринфилд. Став стриптизершей, Сикрет Монейи уже в первую неделю заработала почти 20 тысяч долларов.

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Мать-одиночка, ставшая стриптизершей

    28-летнюю Сикрет Монейи, конечно, нельзя назвать сверхбогатой. Но всё познается в сравнении. Мать-одиночка с двумя детьми, она вынуждена была работать сразу на двух работах, чтобы свести концы с концами, - пока не пришла в клуб Magic City в Атланте. Здесь, став стриптизершей, Сикрет уже в первую неделю заработала почти 20 тысяч долларов.

  • Лорен Гринфилд. Ким и Кортни Кардашян в 1992 году

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Сестры Кардашян, будущие мультимиллионеры

    Они становились известными и богатыми уже тогда, в 1992 году. Лорен Гринфилд сделала эту фотографию Ким Кардашян (на переднем плане) и ее сестры Кортни (третья слева) на школьной вечеринке в Лос-Анджелесе в 1992 году. Тогда им было 12 и 13 лет. Реалити-шоу, реклама и бутики женской одежды сделали сестер Кардашян мультимиллионерами. Сейчас только шоу приносит больше 122 миллионов долларов в год.

  • Лорен Гринфилд. Сюэ Цивэнь 43 года, и она является членом сразу трех гольф-клубов (годовые взносы - около 100 тысяч долларов)

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Гольф в аппартаментах

    Сюэ Цивэнь обожает гольф и тренируется даже дома, в своих аппартаментах в Шанхае. Ей 43 года, и она является членом сразу трех гольф-клубов (годовые взносы - около 100 тысяч долларов). В 1994 году Сюэ Цивэнь основала компанию, специализирующуюся на поставках промышленного кабеля. Сейчас она владеет еще несколькими фирмами. Мебель предпочитает исключительно Versace.

  • Лорен Гринфилд на выставке Generation Wealth

    Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

    Роскошь на выставке

    Фото- и кинодокументалист Лорен Гринфилд на своей выставке "Поколение богатства" в музее Deichtorhallen в Гамбурге.

    Автор: Ефим Шуман


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    Автор: Наталия Королева


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