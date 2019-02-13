 Блумберг планирует потратить 500 млн долларов на борьбу с Трампом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2019

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Мир

Блумберг планирует потратить 500 млн долларов на борьбу с Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка планирует потратить 500 млн долларов на предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии, сообщает Politico. Неизвестно, будет ли выдвигаться сам Блумберг или же он поддержит однопартийца.

Майкл Блумберг (фото из архива)

Майкл Блумберг (фото из архива)

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен потратить минимум 500 млн долларов, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа на второй срок. Пока неизвестно, намерен ли миллиардер в 2020 году сам выдвинуться от Демократической партии или же его средства будут инвестированы в "беспрецедентную кампанию" другого кандидата, сообщает в среду, 13 февраля, издание Politico, ссылаясь на неназванных демократов.

Контекст

Промежуточные выборы в Конгресс США показали: демократам удалось добиться только минимального успеха, а трампизм все еще в моде, считает Михаэль Книгге. (07.11.2018)

Выдвигаясь на пост мэра Нью-Йорка, Блумберг потратил на избирательную кампанию 100 млн долларов, заявил его советник Кевин Шики. При этом 500 млн, запланированные для нынешней кампании, могут стать лишь началом трат - они пойдут на прохождение партийных праймериз. Эта сумма составляет примерно 1 процент от общего состояния Блумберга, которое оценивается приблизительно в 50 млрд долларов.

Команда Блумберга готовит два сценария

С конца ноября на Блумберга работает команда политтехнологов, которые разрабатывают "план А" и "план Б". Согласно первому сценарию, миллиардер сам выдвигается на пост президента от Демократической партии. "План Б" предполагает, что Блумберг использует все данные, начиная от тщательно исследованных анкет избирателей до данных опросов на темы, которые наиболее волнуют электорат, чтобы помочь выдвинутому демократами кандидату "окончить срок президентства Трампа".

Майкл Блумберг в 2001 году заступил на пост мэра Нью-Йорка, впоследствии он дважды переизбирался. Изначально миллиардер баллотировался от Республиканской партии. В прошлом году он вступил в Демократическую партию.

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    Около 10 городов, тысячи человек

    Митинги проходят от западного до восточного побережья. По данным информагентств, недовольные исходом выборов вышли на улицы примерно в 10 городах, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Остине, Лос-Анджеселе, Беркли и Питтсбурге. Самые многочисленные митинги прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Окленде и собрали по 5-7 тысяч человек.

  • USA Präsidentschaftswahl Protest gegen Donald Trump in New York (Reuters/A. Kelly)

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    Перед резиденцией Трампа

    В Нью-Йорке противники Трампа собрались в Центральном парке, а также около небоскреба "Трамп-тауэр", где располагаются офис, резиденция и предвыборный штаб миллиардера. Среди митингующих у небоскреба оказалась и певица Леди Гага, с плакатом Love trumps hate ("Любовь бьет ненависть" - игра слов с фамилией Трампа и карточным сленгом).

  • US-Präsidentschaftswahl 2016 - Proteste und Ausschreitungen in Oakland, Kalifornien (Reuters/N. Berger)

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    Столкновения с полицией

    Большинство протестных акций прошли мирно, но в Окленде обстановка накалилась - митингующие жгли костры, бросали в полицейских различные предметы. Для разгона демонстрации силы правопорядка применили слезоточивый газ. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения, более 24 протестующих задержали.

  • USA Berkley Proteste gegen Trump (picture-alliance/AP Photo/K. Skinner)

    "Не мой президент", или Протесты в США против Дональда Трампа (фотогалерея)

    Станет ли Трамп "президентом всех американцев"?

    Большинство демонстрантов высказывали недовольство по поводу оскорбительных высказываний Трампа о женщинах, мусульманах и мигрантах. Сам 45-й хозяин Белого дома пообещал в своей победной речи перед избирателями стать "президентом всех американцев". Пока некоторые американцы этим словам, похоже, не поверили.

    Автор: Илья Коваль


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