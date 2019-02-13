Блумберг планирует потратить 500 млн долларов на борьбу с Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен потратить минимум 500 млн долларов, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа на второй срок. Пока неизвестно, намерен ли миллиардер в 2020 году сам выдвинуться от Демократической партии или же его средства будут инвестированы в "беспрецедентную кампанию" другого кандидата, сообщает в среду, 13 февраля, издание Politico, ссылаясь на неназванных демократов.

Выдвигаясь на пост мэра Нью-Йорка, Блумберг потратил на избирательную кампанию 100 млн долларов, заявил его советник Кевин Шики. При этом 500 млн, запланированные для нынешней кампании, могут стать лишь началом трат - они пойдут на прохождение партийных праймериз. Эта сумма составляет примерно 1 процент от общего состояния Блумберга, которое оценивается приблизительно в 50 млрд долларов.

Команда Блумберга готовит два сценария

С конца ноября на Блумберга работает команда политтехнологов, которые разрабатывают "план А" и "план Б". Согласно первому сценарию, миллиардер сам выдвигается на пост президента от Демократической партии. "План Б" предполагает, что Блумберг использует все данные, начиная от тщательно исследованных анкет избирателей до данных опросов на темы, которые наиболее волнуют электорат, чтобы помочь выдвинутому демократами кандидату "окончить срок президентства Трампа".

Майкл Блумберг в 2001 году заступил на пост мэра Нью-Йорка, впоследствии он дважды переизбирался. Изначально миллиардер баллотировался от Республиканской партии. В прошлом году он вступил в Демократическую партию.

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