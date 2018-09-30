 Блохи для Октоберфеста (фото) | Кадр дня | DW | 30.09.2018

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Кадр за кадром

Блохи для Октоберфеста (фото)

Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться.

Октоберфест

Гости Октоберфеста в Мюнхене могут не только выпить пива, закусить и прокатиться на одном из многочисленных аттракционов, установленных на Лугу Терезы, но и посетить представление настоящего блошиного цирка - единственного и последнего такого цирка во всей Европе. "Блошиный цирк Бирка" ("Flohzirkus Birk") впервые провел свои гастроли на Октоберфесте в 1948 году, но его история насчитывает уже полтора столетия. В 2018 году входной билет для взрослых стоит 4 евро, для детей - 3 евро, для студентов - 3,5 евро.

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Октоберфест в фотографиях и цифрах

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сделано в Баварии

    Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

  • Участники шествия в национальных костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Шествие

    В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

  • Участники торжественного шествия

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Прямой эфир

    По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

  • Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Премьера

    Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

  • Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    За столами - 119 тысяч человек

    На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

  • В каждой кружке - литр пива

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Тяжелая атлетика

    10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

  • Церемония открытия первой бочки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    O'zapft is!

    В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Почем пиво?

    Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

  • Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Мучает жажда

    Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

  • Отдыхающие посетители пивного праздника

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Спят усталые

    К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

  • Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефону

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Бюро находок

    Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

  • Бык на вертеле

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гастрономические итоги

    В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

  • Веганское блюдо на Октоберфест

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    В ногу со временем

    Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

  • Мода 2016 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Модный дирндль

    В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

  • Октоберфест вечером

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Время работы

    В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

  • Сувенирная кружка 2018 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сувенирные кружки

    Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

  • Пряничное сердце

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Пряничный орден

    Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

  • Открытка с Октоберфеста 1896 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гулянья 1896 года

    Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

  • Американские горки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Аттракционы

    Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

  • Качели на Октоберфесте

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Рекорд

    В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Необычные экскурсии по Мюнхену

  • Ночной Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Ночной сторож

    Увлекательную экскурсию по историческим местам Мюнхена обещает фирма Weis(s)e Stadtvogel. В качестве гида выступает ночной сторож (Nachtwächter), знающий в городе все лазейки, потаенные уголки и много историй из жизни простых и знатных его обитателей прошлых веков.

  • Горничная Мари-Луиза

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Горничная Мари-Луиза

    Дворец Нимфенбург и Мюнхенскую резиденцию можно посетить в сопровождении разговорчивой горничной Мари-Луизы (Kammerzofe Marie Louise), которая хорошо помнит, что делал в городе легендарный Казанова, а также много других пикантных историй. Практическая часть экскурсии состоит из обучения туристов придворным поклонам и навыкам элегантного поднятия и спуска по лестницам.

  • Олимпийский стадион

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Олимпийский стадион

    Олимпийский стадион (Olympiastadion) возвели в баварской столице в 1968-1972 годах. Его висячие перекрытия-оболочки похожи на гигантские шатры. Во время специальной тематической экскурсии по крыше "Zeltdach-Tour" можно узнать много интересного об этой архитектурной достопримечательности и насладиться видом на город, а особо смелым участникам вниз предлагают спуститься на канате - прямо на поле.

  • Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Средства передвижения

    Некоторые туристы предпочитают ходить по городам исключительно пешком, но в Мюнхене им будет трудно удержаться от соблазна все же воспользоваться транспортом. Выбор здесь огромный: от экскурсий на двухэтажных автобусах - до поездок на каретах и лимузинах, а также исторических трамваях. Метро тоже не стоит игнорировать. В мюнхенской подземке есть станции, которые вполне заслуживают внимания.

  • Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Сегвей

    Двухколесными самобалансирующимися самокатами Сегвей (Segway) в Германии уже мало кого удивишь. В последние годы они стали вполне распространенным средством группового или индивидуального передвижения туристов по городским тротуарам и улицам. Мюнхен - не исключение. Новички для начала могут прокатиться по Английскому саду, сделав остановку у ручья Айсбах, где собираются мюнхенские серфингисты.

  • Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Вкусные экскурсии

    В том, что в Мюнхене можно хорошо и вкусно поесть, вряд ли кто сомневается. Выбор пивных и ресторанов в баварской столице огромный, а для особых чревоугодников здесь предлагают специальные вкусные экскурсии (Schlemmertouren) по знаменитому продовольственному рынку Виктуалиенмаркт.

  • Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Кофейный тур

    Мюнхен славится своим пивом, но кофейные традиции здесь тоже очень давние. Туристическая фирма Stattreisen München предлагает тематическую экскурсию "От турецкого напитка - до кофе на вынос" по лучшим кофейням баварской столицы. Начинается она перед старейшим в городе кафе - Tambosi, ведущим свою историю с 1775 года.

  • Традиция так называемого Танца бондарей (Schäfflertanz) возникла в Мюнхене во время эпидемии чумы 1517 года

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Темное прошлое

    "Палачи, проститутки и ведьмы" или "Чума, холера и сифилис" - так называются два тематических тура, посвященных Мюнхену времен темного Средневековья. Проводят их гости из прошлого - экскурсоводы в исторических костюмах. Участники смогут узнать, например, что за три с половиной века до конца XVII столетия город пережил целых двадцать пять чумных эпидемий, не говоря о других напастях и бедствиях.

  • Мюнхен

    Необычные экскурсии по Мюнхену

    Истории для детей

    В заключение упомянем о специальных экскурсиях для детей, которые предлагает туристическое агентство "Городские детективы" ("Stadtdetektive"). Их герои - расточительные принцессы, властолюбивые герцоги и другие исторические персонажи оставили в городе свои следы, увлекательные поиски которых будут интересны не только юным участкам этих прогулок.

    Автор: Танкред Гугиш, Максим Нелюбин


Контекст

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