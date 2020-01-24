Блокада Ленинграда - это преступление вермахта

27 января 1944 года считается датой завершения блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня и унесла жизни около миллиона человек. О том, помнят ли в современной Германии о трагических событиях тех лет, рассказал в интервью DW Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller), автор монографии "Блокадный Ленинград с 1941-го по 1944-й годы. Стратегия нападающих и защитников" ("Das belagerte Leningrad 1941 bis 1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern"), доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета.
DW: Как вспоминают сегодня в Германии блокаду Ленинграда? И вспоминают ли?
Йорг Ганценмюллер: Сегодня о блокаде знают больше, чем раньше. Помнят о немецкой политике уничтожения, о стратегии и приказе не брать город, а уничтожить его жителей голодом. Вспоминают и о тяжелой жизни в осажденном Ленинграде. В этом восприятии объединяются две перспективы: перспектива немцев и перспектива ленинградцев.
- Это видение блокады - явление недавнее?
- В 1950-х и 1960-х годах в Германии не особенно много говорили и писали о преступлениях, совершенных в ходе Второй мировой войны. В центре воспоминаний была, так сказать, просто проигранная война. В то время в Германии скорбели по своим солдатам, не задумываясь о другой стороне. В том восприятии жертвой национал-социализма были сами немцы. А в центре воспоминаний о военных действиях между Германией и Советским Союзом был Сталинград.
Ситуация изменилась в 1970-1980-х, когда пришло новое поколение, которое задалось вопросом, какова была доля ответственности отцов за преступления во Второй мировой войне. На первый план вышла тема уничтожения европейских евреев как самое ужасающее из многочисленных преступлений. Причем эти преступления приписывали СС, а миф о "чистом" вермахте оставался нетронутым в представлении общественности вплоть до 1990-х годов. Только с 1990-х годов, когда стали активно обсуждаться преступления вермахта, в центр внимания попали и преступления против гражданского населения в Польше и СССР - вне рамок Холокоста. И лишь тогда стало возможным осознать немецкую политику уничтожения Ленинграда, которую планировал и проводил именно вермахт. Это одно из крупнейших преступлений, которое совершил вермахт и которое нельзя приписать СС.
- Остается ли это прочтение блокады до сих пор ведущим в Германии?
- Это представление стало главенствующим. Историки спорят лишь о том, когда было принято решение о голодной осаде города: существовали ли такие планы еще до начала войны, или же они появились непосредственно в августе-сентябре 1941 года? Конечно, до сих пор есть люди, которые стремятся сохранить миф о "чистом" вермахте. Но они - в значительном меньшинстве и вынуждены занимать оборонительную позицию.
- Мифы о блокаде Ленинграда существовали и в советской историографии. Что изменилось в этом смысле в России после распада СССР?
- После распада СССР произошли изменения, хотя советская историография и оставила свой след в российской исторической науке. В СССР долгое время на первом плане был культ героев войны. Поэтому ленинградцев считали не столько жертвами политики уничтожения, сколько защитниками города, борцами, а не измученными голодом людьми. В СССР долгое время поддерживалось представление о несломленной солидарности общества в блокадном Ленинграде. Все, что не соответствовало картине солидарного общества осажденного города, долгое время вообще не упоминали, в частности каннибализм или продолжавшиеся и во время осады города политические репрессии НКВД. Сегодня эти так называемые белые пятна постепенно устраняются, эти явления обсуждаются. Для многих, особенно для тех, кто сам пережил блокаду, да и для новых поколений, процесс развенчания мифа является болезненным. Но он, как мне кажется, необходим для непредвзятого и дифференцированного взгляда на историю и для развития демократии в России.
От редакции: эта беседа с Йоргом Ганценмюллером состоялась в 2011 году. Сегодня, в день годовщины окончания блокады Ленинграда, мы решили повторить публикацию интервью.
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Автор: Виолетта Рябко