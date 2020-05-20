Блогер Тихановский поддержит кандидатом в президенты Беларуси свою жену

Белорусский блогер Сергей Тихановский, которого власти отказались зарегистрировать кандидатом в президенты, сообщил, что намерен сосредоточить силы на поддержке кампании своей жены Светланы, которая также стремится занять пост президента Беларуси. "В избирательной кампании своей жены я буду играть самую главную роль, а роль непосредственно Светланы Тихановской номинальная. Буду активно управлять штабом вместе с командой и коллегами, в которую входят Николай Статкевич, Павел Северинец и некоторые другие блогеры", - сказал он в интервью DW в среду, 20 мая.

Тихановский, которого утром неожиданно освободили из ИВС (изолятор временного содержания), где он отбывал административный арест за участие в несанкционированной акции протеста, сказал, что общей стратегии с другими оппозиционерами у него пока нет, но он надеется, что она будет выработана в ближайшее время. "У меня еще нет четких планов, но однозначно мы будем использовать это время для того, чтобы ездить по городам, общаться с белорусами и готовиться к бойкоту выборов", - сообщил он.

Как изменить власть в Беларуси

По словам Тихановского, на встречах с согражданами он собирается рассказывать, как можно реально изменить власть в Беларуси. "Как можно победить диктатора? Это невозможно. Но если все белорусы перестанут бояться, покажут свой протест, часть из них станет наблюдателями на выборах, то ничего иного, кроме как признать, что выборы не состоялись, избирательным комиссиям не останется", - пояснил он.

На вопрос о том, не боится ли он и его семья столкнуться с репрессиями, блогер ответил, что сейчас ситуация в Беларуси меняется. "Сейчас новый этап, более демократичный с точки зрения диктатуры. Неугодных просто сажают на сутки, навешивают на них административные дела, просто убирают, как меня убрали с президентской кампании", - сказал он. Вместе с тем Тихановский отметил, что готов к усилению давления. "Когда я начинал эту деятельность, я понимал, что это может закончиться тюрьмой", - сказал он.

По словам Тихановского, его арест - знак того, что президент Беларуси Александр Лукашенко его боится. "Лукашенко привык работать со старой оппозицией. А тут он увидел, что аполитичный новый пласт людей приходит и выражает свое мнение, свой протест. И он не знает, что им можно дать, чтобы успокоить, ведь люди просто хотят, чтобы он ушел", - указал оппозиционер, добавив, что если Лукашенко "все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси".

Более 140 тысяч подписчиков на YouTube

Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни" с более чем 140 000 подписчиками. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал видео о проблемах местных жителей. Он был задержан в районе Могилева 6 мая и первоначально осужден на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста.

Из изолятора временного содержания Тихановский через доверенных лиц попытался подать документы на регистрацию кандидатом в президенты, однако в регистрации ему отказали, сославшись на отсутствие в документах его подписи. В то же время его супруге Светлане позволили сдать документы на регистрацию в кандидаты на пост президента Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.

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