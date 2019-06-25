Блогер Маршенкулова: Быть феминисткой в России - это самоубийство

Рассуждая о роли женщины и проблемах феминизма в российском обществе, блогер Залина Маршенкулова не сдерживает эмоций: она много шутит и матерится. И тут же извиняется, признаваясь, что иногда просто нельзя выразиться иначе. 33-летняя брюнетка называет себя либеральной феминисткой. На ее Тelegram-канал "Женская власть" подписано почти 28,5 тысяч человек. В этом году Маршенкулова издала одноименную книгу, в которой она - так же, как и в своем Telegram-канале и на странице "Маячок антихриста" в Twitter - проповедует отказ от традиционной роли женщины, навязанной, по ее мнению, патриархальным российским обществом.

В начале года Залина Маршенкулова взбудоражила российскую общественность, появившись в рекламной кампании Reebok со слоганом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Впоследствии компания удалила из своего Instagram фото Маршенкуловой со скандальной подписью. По словам Залины, Reebok сам предложил ей придумать слоган для своей рекламы, потому что на тот момент она уже вела популярный Telegram-канал. Еще до появления канала "Женская власть" она создала в Telegram канал Breaking Mad, в котором собирает нелепые российские новости. На форуме Пражского гражданского центра Unlock 2019 DW поговорила с Маршенкуловой о традиционной роли женщины и о том, каково быть феминисткой в России.

DW: Ты позиционируешь свой Telegram-канал "Женская власть" как канал о нетрадиционных ценностях. Расскажи, как он появился.

Залина Маршенкулова: Все свои проекты - будь то "Женская власть" или Breaking Mad - я запустила потому, что не могла молчать и проходить мимо какого-то абсурда, глупости, мракобесия, необразованности. Вот единственная причина, по которой я завела канал. Открывая "Женскую власть", я была уверена, что это будет такой междусобойчик - я и триста женщин, с которыми мы будем вместе негодовать. Но оказалось, что таких людей тысячи, и им тоже все надоело, и я могу до них достучаться. То есть я всегда запускаю проекты не ради того, чтобы заработать денег, а чтобы донести свои идеи, чувства и эмоции. Поэтому и появился канал "Женская власть": мне нужно было где-то выражать свое недоумение происходящим.

- Ты часто становишься объектом травли в интернете из-за того, что пишешь в Telegram?

Залина Маршенкулова

- Довольно часто. В основном травят из-за внешности. Самый лучший способ доказать, что феминизм нужен - это травить феминисток из-за внешности. Но я даже рада, что так происходит, потому что тем самым эти люди подчеркивают свою несостоятельность и отсутствие аргументов против феминизма. Так что я рада, что моя внешность и квадратное лицо становятся темой для обсуждения. Но на самом деле это очень глупо и несправедливо. Ты делаешь хорошее дело, помогаешь людям стать свободнее и счастливее, освободиться от предрассудков, а тебя за это травят. Это неприятно, конечно.

- Как ты с этим справляешься?

- На травлю из-за внешности я вообще не реагирую. Я переживаю только тогда, когда травят на крупных каналах вроде RT. Это чревато тем, что твоя жизнь может быть подвергнута опасности, на тебя какое-нибудь дело могут завести. У нас же это просто. Мне некомфортно только в этом смысле, потому что я не чувствую себя в безопасности. Я периодически получаю угрозы.

- Ты обращалась куда-нибудь по этому поводу?

- Нет, я не вижу в этом смысла. Правоохранительные органы в России работают по принципу "когда убьют, тогда и приходи", поэтому я не вижу смысла с кем-то это обсуждать.

- Как ты думаешь, почему люди так реагируют на то, что ты пишешь? Российское общество не готово признать, что у женщин те же права, что и у мужчин?

- Обществом управляет страх. Чем он вызван? Перемены всегда влекут за собой болезненную работу над собой, над своей жизнью. Грубо говоря, очень легко оправдывать свою глупость, свою лень, свое бессилие какими-нибудь внешними обстоятельствами. В заскорузлом патриархальном обществе некоторые женщины привыкли к тому, что им не надо ничего делать, не надо работать. И тут приходит феминистка и говорит, что вообще-то ты можешь работать, что интеллектуальных различий между женщиной и мужчиной нет. Это страх, что кто-то ломает твою привычную жизнь, и это вызывает ненависть.

Теперь возьмем мужчин. Мужчины в России привыкли, что им не нужно работать над собой, у них нет этой мотивации. Поэтому они не следят за собой, едят, что хотят, толстеют, могут унизить или ударить женщину. Кто же захочет потерять это? Никто. И тут опять приходит феминистка и говорит, что это полная ерунда. Если мужчина с вами так обращается, это значит, что он вас не любит и никогда не любил. И что любовь вообще выглядит не так, и уважительные партнерские отношения выглядят по-другому.

И женщины начинают понимать. Для многих это новость. Даже прогрессивные женщины, красавицы, которые живут, например, в Москве рассказывают мне одна за другой истории о том, что они состояли в токсичных отношениях, где мужчины систематически их унижали. Если прогрессивные, работающие, успешные женщины умудрились хотя бы пару раз попасть в такие отношения, живя в Москве, - это просто катастрофа.

- Как получается, что они оказываются в такой ситуации?

- Это проблема из детства. Многих женщин так воспитывают. Им говорят, что они приложение к мужчине. Если ты не выйдешь замуж, ты не состоялась как личность. Поэтому женщины ломают свою личность и подстраивают ее под некие стандарты.

- Но есть же и другие женщины, которые строят карьеру, хотят чего-то добиться и не воспринимают себя как приложение к мужчине. Получается, в России они в меньшинстве?

- Сложно сказать. В России официальная государственная риторика - это традиционные ценности. Это - рожай, вари борщи. Люди в России смотрят телевидение, которые эти ценности насаждает. Откуда они узнают, что это все бред? Как они, например, узнают обо мне? А даже если и узнают, то с той стороны, с которой обо мне рассказывают по телевизору.

- Ты сама из традиционной семьи, у тебя папа кабардинец. Как твоя семья относится к твоим взглядам и к тому, что ты делаешь?

- У меня есть отличная шутка от папы. Когда я ему сказала, что я феминистка, он ответил: "Залина, я очень уважаю, что ты феминистка, но не матерись, пожалуйста, женщинам это не идет". Это короткий и грустный анекдот о том, насколько папа понимает, что происходит. Но никаких проблем из-за этого у меня с ним нет.

С мамой я тоже стараюсь это не обсуждать. Свою книгу я ей подарила, потому что она сама попросила ее привезти. Единственный комментарий, который я от нее по этому поводу получила: "Очень много мата". Это коротко о том, на каком уровне находится понимание моих родителей по поводу моей деятельности.

- А что говорит муж?

- Муж - мой главный друг и соратник. Он даже больше феминист, чем я. При этом он более толерантный и терпеливый, чем я. Он даже часто меня удерживает от каких-то категоричных высказываний.

- Каково быть феминисткой в России?

- Это как прибивать гениталии к брусчатке. Это самоубийство. Люди не знают, что такое феминизм, они не хотят это знать, они боятся. Есть очень большая стигма этого явления. Самая главная причина неприятия и нежелания даже послушать, что такое феминизм, - это страх. Люди боятся того, чего они не знают и не понимают.

- Почему, на твой взгляд, рекламная кампания Reebok с твоим участием и твой слоган, в частности, вызвали такую волну негодования?

- Одна из причин в том, что это была беспрецедентная рекламная кампания. Ее беспрецедентность состояла в том, что впервые женщина выступала не предметом, не сексуальным объектом, а источником действия, да еще и сексуального. Это нетрадиционная роль.

- После этой истории прошло достаточно времени, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Как она на тебя повлияла?

- Сложно сказать. Я не ощутила особой разницы между до и после, потому что мой канал в Telegram был популярен еще до этой кампании. Поэтому для меня особо ничего не изменилось, только количество людей, которые обо мне узнали, увеличилось. Причем тех, кто меня поддерживает, гораздо больше, чем недоброжелателей.

- Почему, на твой взгляд, канал "Женская власть" так популярен?

- Потому что он транслируют эмоции, которые созвучны настроению людей. Никакой лжи - это мой главный девиз по жизни. Я могу вам нравиться, могу не нравиться, но я говорю правду.

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