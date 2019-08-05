 Блогера из Подмосковья арестовали до 3 октября из-за твита о детях силовиков | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

Блогера из Подмосковья арестовали до 3 октября из-за твита о детях силовиков

Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия. Оно увидело в сообщении Владислава Синицы призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

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Пресненский суд Москвы в понедельник, 5 августа, распорядился арестовать до 3 октября жителя Подмосковья Владислава Синицу, обвиняемого в призывах к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое сочло экстремистским сообщение Синицы в Twitter, размещенное 31 июля под ником "Макс Стеклов".

В посте Синица, в частности, написал: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы".

Адвокат Синицы особо выделил отсутствие состава преступления. По мнению защитника, в твите содержатся "не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести". Его подзащитный признал факт публикации сообщения в микроблоге, однако не признает себя виновным.

Молодого человека задержали 3 августа. Дома у него провели обыск, изъяв компьютер и мобильные телефоны.

Аресты Албурова и участников протеста 27 июля

За несколько часов до оглашения меры пресечения Синице Пресненский суд арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Кроме того, суд распорядился арестовать до 27 сентября трех фигурантов уголовного "дела о массовых беспорядках" после московской акции 27 июля. В деле, возбужденном Следственным комитетом России, фигурируют 10 человек. Шесть из них были арестованы ранее.

Контекст

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Массовые задержания в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

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    Автор: Евгений Жуков


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