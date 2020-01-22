 Биржевая стоимость концерна Tesla впервые превысила 100 млрд долларов | Экономические новости из Германии | DW | 22.01.2020

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Экономика

Биржевая стоимость концерна Tesla впервые превысила 100 млрд долларов

Зарплата главы Tesla Илона Маска привязана к стоимости концерна на бирже. Если компания будет дороже 100 млрд долларов в течение полугода, то Маск получит акции на сумму в 346 миллионов.

Элон Маск на фоне автомобиля Tesla Model 3

Элон Маск на фоне автомобиля Tesla Model 3

Биржевая стоимость автоконцерна Tesla впервые в его истории превысила 100 миллиардов долларов США. На открытии торгов на Нью-Йоркской бирже в среду, 22 января, цена одной акции Tesla выросла на 4,8 процента и составила 570 долларов. Таким образом, производитель электромобилей стоит 102,7 миллиарда долларов (около 93 миллиардов евро).

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Это приятная новость и для основателя и главы концерна Илона Маска, зарплата которого привязана к биржевой стоимости Tesla. Согласно заключенному с ним в 2018 году трудовому договору, Маск начинает получать зарплату в виде пакета акций компании, если ее стоимость на бирже в течение шести месяцев превышает 100 миллиардов долларов. В таком случае ему причитаются акции на сумму в 346 миллионов долларов. Если когда-нибудь концерн будет стоить 650 миллиардов долларов, то Маск будет обладать акциями на сумму в 50 миллиардов.

Маск собирается построить под Берлином первый европейский завод Tesla - так называемую гигафабрику, которая будет выпускать аккумуляторы и электромобили. Руководство корпорации уже договорилось с федеральной землей Бранденбург о покупке земельного участка за 41 миллион евро. Ожидается, что уже с лета 2021 года в коммуне Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина ежегодно будут сходить с конвейера 150 тысяч машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тысяч автомобилей в год.

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    Автор: Андрей Гурков


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