Биомедицинская инженерия: где этому обучают в Германии

Лучшие школы в области биомедицинской инженерии находятся в США, Сингапуре и Австралии, но такие программы зачастую отпугивают студентов высокой стоимостью обучения. Стоит обратить внимание на немецкие вузы: во многих престижных университетах Германии существуют отдельные программы в области Biomedical Engineering.

За междисциплинарным подходом - в Мюнхен

В зимнем семестре 2019/20 учебного года в Мюнхенском техническом университете (TU München) стартует англоязычная программа под названием Master of Science in Biomedical Engineering and Medical Physics. Магистратура рассчитана на два года, в течение которых студенты проходят обучение на стыке естественных наук, медицины и инженерии, а также узнают о самых последних мировых разработках в своей области.

По словам Франца Пфайффера (Franz Pfeiffer), профессора Мюнхенского технического университета и директора Мюнхенской школы биоинжениринга, у выпускников новых специальностей будет много возможностей для дальнейшего карьерного развития. Специалисты в этих областях крайне востребованы в крупных компаниях, например - Siemens, Philips, которые занимаются разработкой и производством техники для медицинской визуализации данных, терапии и диагностики. "Также сейчас появляются все больше и больше небольших фирм, которые занимаются биотехнологиями. Они разрабатывают специальные индикаторы, материалы для сенсоров и другие устройства", - говорит профессор Пфайффер.

Первые два семестра магистратуры посвящены лекциям, семинарам и лабораторным практикумам, а в течение второго года студент занимается исследовательской работой и написанием магистерской диссертации. Учебный план зависит от того, какой фокус выберет студент. Основные направления - медицинская визуализация данных и биосенсоры, однако значительная часть индивидуального учебного плана может быть скорректирована в соответствии с интересами студента.

Также в университете Мюнхена существуют бакалаврские и магистерские программы по таким специальностям, как биофизика, биоинформатика, медицинские технологии и инженерия. На вопрос об особенностях новой программы профессор Пфайффер отвечает: "Эта междисциплинарная программа. Так, специальность "Биофизика" не затрагивает многие инженерные проблемы и не подразумевает углубление в химию, физиологию в медицине. Аналогичная ситуация и с инженерными специальностями. Например, программа "Биомедицинская инженерия" больше инженерно-техническая: фокус идет на приборостроение, а не на глубокое понимание химических или физических процессов". На новой программе у студентов будет возможность получить междисциплинарные знания.

За фундаметнальными знаниями - в Дрезден

В Дрезденском техническом университете абитуриентам магистратуры, владеющим английским языком, предложены такие специальности, как Molecular Bioengineering и Nanobiophysics.

Программа Molecular Bioengineering - это фундаментальное образование в областях биомедицины и бионанотехнологий. Одна из двух специализаций выбирается после первого семестра. В течение трех семестров студенты посещают лекции по геномике, инженерии стволовых клеток, биоинформатике и другим междисциплинарным предметам в зависимости от выбранного профиля, а в четвертом семестре пишут диплом. По словам профессора Стефана Диза (Stefan Diez), директора Центра молекулярной и клеточной биоинженерии (CMCB), выпускники программы смогут найти работу в научно-исследовательских институтах и в индустрии, в таких отраслях как биотехнологии, фармацевтика и информационные технологии.

Магистерская программа Nanobiophysics подразумевает получение образования на стыке биологии, биофизики и бионанотехнологий. Учебный план состоит из курсов, по итогам которых студент получит знания в таких областях как молекулярная и клеточная биофизика, молекулярные наноструктуры и нанороботы. В третьем семестре студентам предстоит выбрать модуль специализации, состоящий из двух курсов, а также выполнить три лабораторных проекта: по биофизике, нанофизике и один - по выбору. Четвертый семестр предусмотрен для написания магистерской диссертации.

"Динамичное развитие естественных наук и биотехнологий создает огромный спрос на квалифицированных ученых в этих областях. Интересно, что подавляющее большинство наших выпускников впоследствии получают научную степень по философии", - утверждает Стефан Диз.

На выбор - Гейдельберг или Ахен

Гейдельбергский университет предлагает студентам, имеющим степень бакалавра по физике, математике, инженерным специальностям, англоязычную магистерскую программу Biomedical Engineering. Студент выбирает специализацию в радиотерапии, медицинской визуализации данных или компьютерной медицинской физике. Кроме того, учащимся предлагается пройти годовую программу обмена с вузом-партнером в Китае и получить двойной диплом.

Первые три семестра студент посещает лекции, семинары и лабораторные практикумы, а в течение последнего семестра пишет исследовательскую работу - в Германии или в Китае.

Рейнско-Вестфальская высшая техническая школа в Ахене (RWTH) в рейтинге университетов Times Higher Education в 2019 году по инженерному и техническому профилю занимает 27 место, сразу после университета Мюнхена. Здесь также существует англоязычная магистратура по специальности Biomedical Engineering.

Программа обучения первого семестра зависит от специальности, которую студент получил в бакалавриате. Это помогает подготовить выпускников разных профилей к дальнейшему совместному обучению.

Во втором и третьем семестрах, помимо обязательных и дополнительных курсов, студент выбирает между тремя специализациями: "Инженерия тканей", "Медицинская визуализация данных" и "Искусственные органы и приборы". Четвертый семестр посвящен работе над дипломом. Студенты, которые не говорят по-немецки, обязаны посещать курсы немецкого языка, в то время как все остальные студенты проходят обязательный курс английского языка.

Смотрите также:

Самые необычные специальности в университетах Германии Круизный менеджмент Любители морских путешествий могут получить образование в области круизного менеджмента (Cruise Industry Management) в Высшей школе Бремерхафена.

Самые необычные специальности в университетах Германии Виноделие Винодельческая магистратура (Master Önologie) Высшей школы Висбадена научит разбираться не только в самих напитках, но и процессах и технологиях производства.

Самые необычные специальности в университетах Германии Современная японистика В Дюссельдорфском университете имени Генриха Гейне предлагают познакомиться с одним из направлений востоковедения, современной культурой Японии. Пока программа Modernes Japan существует только как магистратура.

Самые необычные специальности в университетах Германии Ономастика Ономастику (Namenforschung), науку о происхождении имен изучают в Лейпцигском университете.

Самые необычные специальности в университетах Германии Фрисландская филология В Кильском университете имени Кристиана Альбрехта можно окончить бакалавриат и магистратуру по фризской филологии (Friesische Philologie). Это наречие распространено в некоторых областях Нидерландов и на северо-западе Германии.

Самые необычные специальности в университетах Германии Специалист в области Bсемирного наследия Экспертов ЮНЕСКО готовят в Бранденбургском техническическом университете Котбус-Зенфтенберг. Магистерская программа World Heritage Studies на английском языке рассчитана на четыре семестра.

Самые необычные специальности в университетах Германии Променадология Променадологию (Promenadologie), науку о прогулках, изучают в Университете Касселя с 2007 года.

Самые необычные специальности в университетах Германии Бумажное производство Специалистов по производству бумаги (Papiertechnik) готовят в Академии профобразования в Карлсруэ. Помимо технических нюансов студенты изучают возможности разумного и экологичного потребления природных ресурсов.

Самые необычные специальности в университетах Германии Тибетология Интересуетесь тибетским языком и буддизмом? Учебные программы, предлагающие изучать индологию и тибетологию (Indologie und Tibetologie), запущены сразу в нескольких университетах Германии - в Лейпциге и Марбурге.

Самые необычные специальности в университетах Германии Изучение космоса Выпускники программы Space Master Вюрцбургского университета астронавтами не станут, но смогут заниматься космическими исследованиями и изобретением летательных аппаратов. Автор: Ксения Сафронова



Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"