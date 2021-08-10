Билл Гейтс является одним из основателей компании Microsoft. В 2008 году он ушел из руководства предприятия.

Уильям Генри Гейтс III, Билл Гейтс - американский бизнесмен, общественный деятель. Гейтс - один из основателей компании Microsoft, сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. С 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год был признан богатейшим человеком планеты по версии журнала Forbes. Состояние Билла Гейтса превышает 77 млрд долларов. Он считается одним из мировых рекордсменов в сфере благотворительности. В 2020 году Билл Гейтс, как один из крупнейших спонсоров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стал мишенью сторонников теорий заговора в связи пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. Конспирологи начали массово распространять фейковую информацию о том, что Гейтс финансирует создание вакцины для того, чтобы "чипировать людей".