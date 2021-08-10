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Билл Гейтс

Билл Гейтс является одним из основателей компании Microsoft. В 2008 году он ушел из руководства предприятия.

Уильям Генри Гейтс III, Билл Гейтс - американский бизнесмен, общественный деятель. Гейтс - один из основателей компании Microsoft, сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. С 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год был признан богатейшим человеком планеты по версии журнала Forbes. Состояние Билла Гейтса превышает 77 млрд долларов. Он считается одним из мировых рекордсменов в сфере благотворительности. В 2020 году Билл Гейтс, как один из крупнейших спонсоров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стал мишенью сторонников теорий заговора в связи пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. Конспирологи начали массово распространять фейковую информацию о том, что Гейтс финансирует создание вакцины для того, чтобы "чипировать людей".

FILE PHOTO: Britain's Britain's Prince Andrew, Duke of York, looks on during the funeral of Britain's Prince Philip, husband of Queen Elizabeth, who died at the age of 99, on the grounds of Windsor Castle in Windsor, Britain, April 17, 2021. Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

На сына Елизаветы II подали в суд с обвинением в изнасиловании 10.08.2021

Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка от американки Верджинии Джуффре, которая утверждает, что принц Эндрю неоднократно насиловал ее, когда ей было всего 17 лет.
22.01.2015 FILE PHOTO: Bill and Melinda Gates attend a debate on the 2030 Sustainable Development Goals in Brussels January 22, 2015. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

Билл и Мелинда Гейтс продолжат курировать фонд после развода 04.05.2021

Гейтсы объявили о разводе после 27 лет совместной жизни. Билл и Мелинда не считают, что "могут развиваться дальше как пара".

March 15, 2020, Flushing Meadows, New York, USA: Bill Gates leaves the Microsoft board and the Berkshire Hathaway board to dedicate more time to philanthropic priorities. FILE PHOTO: Bill Gates attends the game between Rafael Nadal and Kevin Anderson on Day Fourteen of the 2017 US Open Men s Finals at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on Sunday September 10, 2017 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Nadal Defeats Anderson, 6-3, 6-3, 6-4. JAVIER ROJAS/PI Flushing Meadows USA - ZUMAp124 20200315_zaa_p124_024 Copyright: xJavierxRojasx

Билл Гейтс собирается вложить в спасение климата 2 млрд долларов 15.02.2021

Чтобы покрыть мировую потребность в энергии, необходимо продолжать использовать атомные электростанции, считает основатель компании Microsoft. А также использовать водородное топливо.

Трамп сдался? - Процедура передачи власти Байдену началась. DW Новости (24.11.2020) 24.11.2020

Джо Байдену, который сейчас формирует новую администрацию, похоже, больше не стоит опасаться, что его предшественник Дональд Трамп откажется выезжать из Белого дома. Действующий президент США, похоже, осознал, что все его попытки оспорить результаты выборов обречены на провал.
FILE - In this Sunday, Jan. 19, 2020. file photo, Elon Musk founder, CEO, and chief engineer/designer of SpaceX speaks during a news conference after a Falcon 9 SpaceX rocket test flight to demonstrate the capsule's emergency escape system at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. Elon Musk is not content with just electric cars, populating Mars and building underground tunnels to solve traffic problems. He also wants to get inside your brain. His startup, Neuralink, wants to one day implant computer chips inside people's brain. (AP Photo/John Raoux, File) |

Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров 24.11.2020

Илон Маск заработал за день 7,2 млрд долларов и стал вторым в списке самых богатых людей в мире - после владельца Amazon Джеффа Безоса.
Twitter App-Icon auf einem Display mit Finger, Soziales Netzwerk, Social Media, Handy, Smartphone, Tablet, Deutschland, Europa *** Twitter App Icon on a display with finger Social Network Social Media Mobile Phone Smartphone Tablet Germany Europe Copyright: imageBROKER/TheaxJaeger iblchs04864214.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple 15.07.2020

Мошенники разместили на страницах знаменитостей и крупных компаний призыв переводить биткоины, пообещав вернуть их, удвоив сумму. Twitter проводит расследование хакерской атаки.
Detailansicht einer Computer-Festplatte mit Platine und Prozessoren. Deutschland, 01.05.2007

Как лень заставила немца изобрести первый компьютер 22.06.2020

Говорит ли вам что-нибудь имя Конрада Цузе? А ведь именно он создал первый в мире действующий программируемый бинарный компьютер и первый язык программирования. Судьба его необычна.

"Северный поток-2" под новым ударом США и Билл Гейтс против конспирологов. DW Новости (05.06.2020) 05.06.2020

На фоне пандемии тысячи людей в Москве лишились работы. Потеряли ее и многие трудовые мигранты, в том числе и из Киргизии. Однако вернуться домой они сейчас не могут. Мест на вывозных рейсах меньше, чем требуется.
ARCHIV - 25.01.2018, Schweiz, Davos: Microsoft-Gründer Bill Gates nimmt an der jährlichen Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) teil. (zu dpa «Microsoft-Gründer Gates «enttäuscht» über Rückzug der USA aus WHO») Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей 05.06.2020

"Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".
Bildbeschreibung: Karikatur - Bill Gates ruft beim russischen Parlament an und bittet um die Daten von russischen Bürgern für Einpflanzen von Microchips. Das russische Parlament stimmt für die Datenbank über russische Bürger. Thema: Russisches Parlament ist für die Datenbank über russische Bürger Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Datenschutz, Datenbank DW, Sergey Elkin

Единый регистр населения вместо чипирования россиян? 22.05.2020

Госдума России проголосовала за создание единого федерального информационного регистра граждан страны. При чем тут Билл Гейтс, знает карикатурист Сергей Елкин.
Close-up of US money |

Богатейшие люди США за время пандемии стали еще богаче 22.05.2020

За два месяца состояние американских миллиардеров увеличилось на 15%. В клуб миллиардеров вошли еще 16 человек.
Moskau, 15.05.2020 Rund um Corona-Krise gibt es unglaublich viele Verschwörungstheorien. Niemand habe aber darüber gedacht, wie schwer es jetzt der Weltregierung fällt, die Welt vom Homeoffice aus zu regieren, scherzt der Karikaturist.

Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке 15.05.2020

Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.
May 9, 2020, Munich, Bavaria, Germany: Despite ongoing relaxing measures, a Ã¢â¬ÅQuerfrontÃ¢â¬Â (cross-front) mixture of 3,000 conspiracy theorists, QAnon followers, right-extremists, AfD figures, neonazis, hooligans, and Widerstand2020 assembled for a third weekend in MunichÃ¢â¬â¢s city center, primarily at Marienplatz, to demonstrate for restoration of the Grundgesetz amid the Coronavirus crisis. Such demos and daily mini-demos with an overwhelming 2015-2016 Pegida quality are being staged throughout Germany, with two attacks on journalists for ARD and ZDF having taken place. Internally, members of the official Munich chat group have been planning attacks on journalists for the past week, with many of the more active members coming from right-extremist and neonazi circles and designating all journalists as Ã¢â¬ÅantifaÃ¢â¬Â. The posting of right-wing and Reichsbuerger memes is also commonplace, with acceptance from the administrator. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire |

Комментарий: В период пандемии коронавируса теории заговора - на подъеме 15.05.2020

Над теориями заговора можно было бы смеяться, если бы они оставались уделом маргиналов. Когда их обсуждают в обществе, они могут стать опасными, пишет Александер Гёрлах в комментарии для DW.
10.3.2020, Brüssel, European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press statement at the Berlaymont building in Brussels on March 10, 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии считает необходимой доступную вакцину от коронавируса 01.05.2020

Евросоюз планирует на конференции доноров собрать 7,5 млрд евро для создания и производства вакцины от коронавируса, заявила в интервью DW Урсула фон дер Ляйен.
Bill Gates, Co-Chair of Bill & Melinda Gates Foundation, attends the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft 14.03.2020

Сооснователь Microsoft сосредоточится на работе основанного им фонда, занимающегося поддержкой разработок в области здравоохранения.

Jeff Bezos January 10, 2019 - Beverly Hills, California, United States of America - Amazon CEO, Jeff Bezos to divorce wife, MacKenzie Bezos as he has revealed a relationship with TV personality and actress Lauren Sanchez. FILE PHOTO: Jeff Bezos on the red carpet at the 2017 Vanity Fair Oscar Party held at the Wallis Annenberg Center in Beverly Hills, California, Sunday February 26, 2017. JAVIER ROJAS/PI | picture-alliance/ZUMAPRESS/J. Rojas Bill Gates Goalkeepers 2017 - New York Bill Gates appears on stage during the Bill and Melinda Gates foundation s Goalkeepers 2017 at Jazz at Lincoln Center in New York. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPBGx 32927172 picture-alliance/Pa Images/PBG Warren Buffet ARCHIV - Finanzinvestor Warren Buffet, aufgenommen am 25.02.2004. So «billig» war ein Mittagessen mit Buffett schon lange nicht mehr: Nachdem sich die Fans des US-Starinvestors in den Vorjahren bei einer Wohltätigkeitsauktion regelmäßig mit ihren Geboten hochgeschaukelt hatten, lag der Endpreis in diesem Jahr bei vergleichsweise mageren 1 Million Dollar oder umgerechnet 750 000 Euro. Foto: KATHY WILLENS/POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/K. Willens

Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов 29.02.2020

Из-за крупнейшего с 2008 года обвала на биржах, произошедшего на фоне вспышки коронавируса, миллиарды потеряли, в частности, Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно, Илон Маск и Марк Цукерберг.
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