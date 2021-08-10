Билл Гейтс является одним из основателей компании Microsoft. В 2008 году он ушел из руководства предприятия.
Уильям Генри Гейтс III, Билл Гейтс - американский бизнесмен, общественный деятель. Гейтс - один из основателей компании Microsoft, сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс. С 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год был признан богатейшим человеком планеты по версии журнала Forbes. Состояние Билла Гейтса превышает 77 млрд долларов. Он считается одним из мировых рекордсменов в сфере благотворительности. В 2020 году Билл Гейтс, как один из крупнейших спонсоров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стал мишенью сторонников теорий заговора в связи пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. Конспирологи начали массово распространять фейковую информацию о том, что Гейтс финансирует создание вакцины для того, чтобы "чипировать людей".
Джо Байдену, который сейчас формирует новую администрацию, похоже, больше не стоит опасаться, что его предшественник Дональд Трамп откажется выезжать из Белого дома. Действующий президент США, похоже, осознал, что все его попытки оспорить результаты выборов обречены на провал.
На фоне пандемии тысячи людей в Москве лишились работы. Потеряли ее и многие трудовые мигранты, в том числе и из Киргизии. Однако вернуться домой они сейчас не могут. Мест на вывозных рейсах меньше, чем требуется.